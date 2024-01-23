智能溫室補助續推 每公頃最高西部750萬、東部及離島900萬

農業部農糧署今年延續智能溫室補助，按溫室類別，西部地區每公頃最高補助750萬元，東部及離島等偏達地區每公頃最高補助900萬元。（資料照）

2024/01/23 14:24

〔記者楊媛婷／台北報導〕受極端氣候影響，夏天愈趨高溫，冬日則更常嚴寒，為因應氣候挑戰，農業部農糧署於2023年起推動智能溫室補助，今年該補助延續，農糧署表示，按溫室類別，西部地區每公頃最高補助750萬元，東部及離島等偏達地區每公頃最高補助900萬元。

農糧署於去年獲政院支持推動4年期的「智能防災設施型農業計畫」，輔導蔬果、花卉及種苗等產業轉型精緻化生產，推動現代化溫網室生產設施，補助興設加強型水平棚架網室、簡易式塑膠布溫網室、結構型鋼骨溫網室等3種設施。

副署長姚志旺表示，為節省農業人力，並朝自動化生產，同時也補助環控系統、自動化養液供應、微霧降溫、光控內外遮蔭及天窗等設備，依設施類別不同，西部地區每公頃最高補助750萬元，東部及離島等偏達地區每公頃最高補助900萬元，農民與農民團體都可申請補助。

農糧署表示，該署自2017年推動「設施型農業計畫」，輔導農民興建結構加強型溫網室，保護作物抵禦外在氣候環境，推動至今已達2162公頃；相關計畫於即日起接受農民申請，有興趣者可近洽當地農會或公所瞭解補助相關資訊。

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