為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

馬文君指涉尹清楓命案等 郭璽律師︰捏造事實妨害名譽

馬文君指郭璽涉尹清楓命案被求償300萬，郭的律師今指馬庭前曾聲請將全案移轉管轄。（記者溫于德攝）

馬文君指郭璽涉尹清楓命案被求償300萬，郭的律師今指馬庭前曾聲請將全案移轉管轄。（記者溫于德攝）

2024/01/23 13:45

〔記者溫于德／台北報導〕前海軍顧問郭璽不滿國民黨立委馬文君指他涉及尹清楓命案，還說他是「軍火掮客」、「涉海測艦弊案」等，向馬文君求償300萬元並刊登澄清啟事；台北地院今辯論終結，定3月8日宣判。郭璽的律師庭後指馬文君曾委任律師提出聲請，將全案移轉管轄至南投地院。

全案源於，去年9月29日馬文君上個人臉書發文指郭璽是尹清楓案的涉案人之一、郭璽直接轉行當軍火掮客；馬也指郭璽涉及海測艦弊案等語。

郭璽指馬文君所述不實，決定提告刑事妨害名譽罪，同時對馬女求償300萬元並刊登澄清啟事。刑事尚由檢方偵查中；民事部分，北院上午再度開庭。

馬文君委任律師指馬的言論都有依據，也有公開網頁、監察院的調查報告，另尹清楓命案以及相關採購案都曾於政論節中討論過，至今也還有許多人討論，代表是可受公評之事，否認賠償責任。

郭璽的律師庭後提到，馬文君的言論涉及事實陳述、非意見表達，這兩個東西很不一樣，當然言論自由是大家都有陳述自己意見的自由，但捏造事實就是妨害名譽。

郭的律師也說，馬委員在今天開庭前，曾委任律師提出聲請，將案件移轉管轄至南投地院，但馬委員已進行實體答辯，依照民事訴訟法第25條規定，北院已有管轄權，不能移轉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
國造潛艦案 郭璽提2事證再告洩密 馬文君︰民眾厭倦郭無中生有
2024/01/19 05:30

國造潛艦案 郭璽提2事證再告洩密 馬文君︰民眾厭倦郭無中生有
國造潛艦爭議 郭璽今提2新事證 控告馬文君辯詞造假
2024/01/18 08:21

國造潛艦爭議 郭璽今提2新事證 控告馬文君辯詞造假

愛河下游賞景氛圍 景觀豪宅富豪齊聚
潛艦國造洩密案郭璽緊咬馬文君 1/18提交高檢署2新事證
2024/01/15 19:02

潛艦國造洩密案郭璽緊咬馬文君 1/18提交高檢署2新事證
郭璽控收佣金、回扣 馬文君反嗆：指控從來拿不出證據
2024/01/08 14:02

郭璽控收佣金、回扣 馬文君反嗆：指控從來拿不出證據

歐肯威士忌聯名紅點設計師打造新春禮盒
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播