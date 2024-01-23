馬文君指涉尹清楓命案等 郭璽律師︰捏造事實妨害名譽

馬文君指郭璽涉尹清楓命案被求償300萬，郭的律師今指馬庭前曾聲請將全案移轉管轄。（記者溫于德攝）

2024/01/23 13:45

〔記者溫于德／台北報導〕前海軍顧問郭璽不滿國民黨立委馬文君指他涉及尹清楓命案，還說他是「軍火掮客」、「涉海測艦弊案」等，向馬文君求償300萬元並刊登澄清啟事；台北地院今辯論終結，定3月8日宣判。郭璽的律師庭後指馬文君曾委任律師提出聲請，將全案移轉管轄至南投地院。

全案源於，去年9月29日馬文君上個人臉書發文指郭璽是尹清楓案的涉案人之一、郭璽直接轉行當軍火掮客；馬也指郭璽涉及海測艦弊案等語。

郭璽指馬文君所述不實，決定提告刑事妨害名譽罪，同時對馬女求償300萬元並刊登澄清啟事。刑事尚由檢方偵查中；民事部分，北院上午再度開庭。

馬文君委任律師指馬的言論都有依據，也有公開網頁、監察院的調查報告，另尹清楓命案以及相關採購案都曾於政論節中討論過，至今也還有許多人討論，代表是可受公評之事，否認賠償責任。

郭璽的律師庭後提到，馬文君的言論涉及事實陳述、非意見表達，這兩個東西很不一樣，當然言論自由是大家都有陳述自己意見的自由，但捏造事實就是妨害名譽。

郭的律師也說，馬委員在今天開庭前，曾委任律師提出聲請，將案件移轉管轄至南投地院，但馬委員已進行實體答辯，依照民事訴訟法第25條規定，北院已有管轄權，不能移轉。

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