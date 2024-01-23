長榮機師取得罷工權 工會呼籲資方對等協商

機師工會長榮分會強調罷工不是目的，始終保持開放態度且願意協商；示意圖。（資料照）

2024/01/23 12:22

〔記者丁奕／台北報導〕機師工會長榮分會已於昨（22）確定取得合法罷工權，強調罷工不是目的，工會始終保持開放態度且願意協商，但請公司務必將工會訴求審慎思考、對等協商，並提出實質對案。

聲明稿中再次針對薪資、外站津貼、停止聘用外籍機師的部分重申，工會薪資部分進行說明，工會認為年度晉支不算加薪，飛行員在疫情期間配合公司凍結晉支的部分，也需要公司歸還。

外站津貼部分，工會表示，長榮航空33年前開航時即為3美元（約94台幣）/小時，迄今2024年經工會數次爭取後為3.5美元（109台幣）/小時，僅增加0.5美元/小時。

工會依民航局公開資訊統計，近兩年來，長榮航空外籍機師增加人數為57人，本國籍機師增加僅40人，顯示長榮航空外籍機師比例將愈來越高。

工會再度提醒，長榮航空本國籍機師在公司佔比約75%（其餘25%為外籍），本次投票結果代表有一半以上的本國籍機師願意參加罷工，且因這次參加罷工投票的會員多數為長程航線機師，機師執照限定機種，不可任意置換，故若進入罷工，人力調度困難，歐美長程航線將首當其衝。

針對工會訴求，長榮航空則多次強調，今年發放6個月的年終獎金，自2022年起，飛行員底薪已調整逾20%，每月薪資已增加1.8萬至3.6萬元以上。

長榮航空表示，去年迄今調幅達17%，以台北－洛杉磯航班為例，在洛杉磯停留的兩天期間，不僅早餐由公司提供，另外午晚餐共4餐也給予283美元（台幣約8760元）的餐費。

長榮航空指出，積極培育國內機師人才，惟當本國籍機師人數不足時，才會聘用外籍機師。

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