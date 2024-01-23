長榮機師罷工預告期僅24小時 旅行業譴責、籲拉長到一個月

機師工會長榮分會日前赴交通部抗議，要求加薪20％、外站津貼調漲至每小時6美元、停止聘僱外籍機師為正機師。（資料照）

2024/01/23 12:04

〔記者丁奕／台北報導〕桃園市機師職業工會長榮分會已取得合法罷工權，不排除於春節前罷工，且預告期僅24小時，旅行業者反彈聲浪不斷。今日中華民國旅行商業同業公會全國聯合會更發表聲明表示，對於無預告期這種不道德、極惡劣的罷工方式，毫不顧及善意第三方的消費者，他們嚴厲譴責，呼籲工會預告期拉長到一個月。

旅行全聯會表示，長榮航空機師為了爭取自身權益，準備在春節期間，以罷工方式要求資方達到訴求，這是一個公司勞資雙方的爭議，但同時深深影響到出國民眾及旅行社的權益。

旅行全聯會指出，春節過年是所有消費者出國的高峰期，消費者至少在2個月前就已經決定了過年的旅遊行程，甚至已經開了機票、付了團費，準備在春節假期帶家人出國渡假；現在卻因為機師要爭取自身的利益，完全不顧及消費者及旅行業還有社會大眾的權益，將個人利益建立在危害其它人的權益之上。

旅行全聯會呼籲，航空工會可預告一個月以後要罷工，來達到訴求，以減少傷害，因航空從業人員以罷工方式爭取權益，無非想讓資方受到傷害要脅，來達到訴求目的。若一個月前預告罷工日期，旅客會自動避開在預告罷工的時間搭機。如此，不只是減少機票收入，還增加飛機停留在地面的成本，對資方是相當沉重的損失。

旅行全聯會指出，國際各國對於罷工預告期限制也多採一定期間以上的預告期法規限制，尤其對如航空運輸為必要公益事業的罷工限制，更有需維持基本運能的要求。罷工預告期是對消費者的仁慈，讓消費者在面臨航空公司罷工，有機會做較好的行程安排、罷工預告期也是給政府及勞資三方更多的談判空間，更有利於達成勞資雙方共識。

旅行全聯會指出，預告期一個月以上的罷工，對消費者的權益影響較小，將較容易得到消費大眾的認同，同時一樣造成航空公司全面的損失，實質達成罷工目的，對勞方也是有益的。呼籲主管機關、地方政府以及勞資雙方，審慎思考協商。

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