喊話糾正錯誤能源政策 藍委將推修法不設定核電廠延役申請期限

立法院國民黨團立法委員王鴻薇（右2）、吳怡玎（左2）、新科立委李彥秀（右1）、羅智強（左1）舉行「糾正錯誤能源政策！藍委推修法讓核電廠延役！」（記者王藝菘攝）

2024/01/23 10:53

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委王鴻薇、吳怡玎與新科立委李彥秀、羅智強今日在立法院召開記者會，王鴻薇指出，有鑒於國內電力需求攀升，並跟上國際「淨零排碳」、「重啟核能」政策趨勢，宣示未來將推動修正「核子反應器設施管制法」第六條，修正後不設定延役申請期限，讓我國能源政策有更多彈性。

羅智強說明，核電延役最大阻礙就是原能會主張「延役需要五年前申請」，現況核二、核三就是因為超過申請期限，這次修法就是應該以實質安全與否認定，而非時效來確認，在能源需求前提下，才是務實有效的辦法，使國內能源政策有一定彈性，才不會受意識形態綁架，造成人為的能源困境。

王鴻薇表示，吳怡玎在任內即推出修法，但在民進黨優勢席次下，無法通過相關法案。現在國會在野黨席次加起來己經過半，包括新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲在大選時都提出核電廠應該可以延役，相信在野黨合作下，可以讓我國的能源政策做出重大改變。

李彥秀表示，國際能源總署都將「核能」視為減碳的重要方法之一，在歐盟已經將核電廠納入歐盟的「永續分類標準」，去年南韓政府宣布的能源計畫，未來目標將2030年前的核電佔比從2021年的27.4%，提升至30%以上，而且美國拜登政府設立60億美元的基金，協助核電廠繼續營運，核能政策已經是國際趨勢，我國能源政策不能再走入缺電反核的死胡同。

王鴻薇直言，過去自己的政見就是核二、核三延役，因應全球能源危機，美國、日本、歐洲、南韓都已經啟動核電廠延役。台灣不應該只抱著民進黨的神主牌，在明明知道2025再生能源比率跳票下，不做因應就是失職，我國的自主能源嚴重缺乏，在評估核能安全條件下，考量要滿足國內的用電需求，目前的核能發電仍為較為經濟、穩定且潔淨的重要電力來源之一，相關修法推動勢在必行。

吳怡玎強調，能源政策不是政治口水，需要長遠、合理規劃，民進黨政府2025年要達到20%綠電的政策目標確定跳票，就顯示政府規劃不足，亂開支票，修法將給予我國能源政策更多彈性，也希望朝野可以一起支持，解除能源危機。

國民黨立委指出，因應全球能源危機，美國、日本、歐洲、南韓等國家都已經啟動核電廠延役。（圖由王鴻薇國會辦公室提供）

國民黨立委宣布將推動修法，修正「核子反應器設施管制法」第六條，修正後不設定延役申請期限。（圖由王鴻薇國會辦公室提供）

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