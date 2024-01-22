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車被撞小黃司機突開門查看 害公車急煞、7乘客受傷

公車因為計程車司機忽然開門而急煞，導致公車上7名乘客受傷。（記者王冠仁翻攝）

公車因為計程車司機忽然開門而急煞，導致公車上7名乘客受傷。（記者王冠仁翻攝）

2024/01/22 13:42

〔記者王冠仁／台北報導〕28歲朱姓男子今天早上騎車外出，行經台北市民權西路時，不慎從後方撞上前方一輛計程車；65歲任姓計程車司機察覺被撞後停駛，同時打開車門準備下車查看，當時64歲陳姓司機駕駛公車行經一旁，見狀隨即緊急煞車，導致公車上7名乘客跌倒、受傷，幸虧受傷乘客送醫包紮後都沒有大礙。

警方調查，今天早上8時許，朱姓機車騎士騎機車行經台北市民權西路西往東方向、經過民權西路捷運站6號出口前時，不慎從後撞上前方、任姓司機駕駛的計程車。兩車發生車禍後都隨即停駛，任也打開車門打算下車查看車損狀況。

不過，任開車門時疑似疏於注意後方來車，導致行駛在計程車左方公車專用道的公車緊急煞車，車上有7名乘客因此受傷。

警方說，7名受傷乘客均為擦挫傷，無生命危險，分別送往馬偕醫院、中興醫院及台大醫院救治。警方趕到現場後對3車駕駛進行酒測，酒測值都為0；任雖然倒楣被撞，但他唐突開車門的舉動導致公車急煞並害人受傷，他也因此吃上罰單。

警方表示，依據道路交通安全規則第112條第5項規定：「汽車臨時停車或停車，汽車駕駛人或乘客開啟或關閉車門時，應遵守相關規定規定，應注意行人、其他車輛，並讓其先行、確認安全無虞後，再將車門開啟至可供出入幅度，迅速下車並關上車門。」另開啟車門不當而致人肇事受傷，應依道路交通管理條例第56之1條，處新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰。

公車因為計程車司機忽然開門而急煞。（記者王冠仁翻攝）

公車因為計程車司機忽然開門而急煞。（記者王冠仁翻攝）

任姓司機忽然打開車門，害公車急煞。（記者王冠仁翻攝）

任姓司機忽然打開車門，害公車急煞。（記者王冠仁翻攝）

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