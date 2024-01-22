長榮機師取得合法罷工權 交通部：週三將再次協商

交通部常務次長林國顯（中）今（22）日出席亞洲跳島郵輪聯盟（AACA）推介會時表示，週三（24日）將再安排長榮勞資雙方協商。（記者丁奕攝）

2024/01/22 12:46

〔記者丁奕／台北報導〕桃園市機師職業工會長榮分會今（22日）順利取得合法罷工權，將朝春節前後罷工規劃。交通部常務次長林國顯表示，週三勞資雙方將與政府各部門在桃園市府再次協商，希望雙方考量機師、公司、旅客權益，盡速達成共識。

機師工會已取得罷工權，林國顯今日出席亞洲跳島郵輪聯盟（AACA）推介會時表示，事實上昨天桃園市勞動局也邀集了勞動部、交通部民航局、航政司、長榮資方、機師工會理事長李信燕一起在市府協商，大家都認為還要再來談。

林國顯強調，取得罷工權只是目前的狀態，後續的議題還需要雙方坐下來才能達到共識，希望雙方可為了機師、旅客、公司的權益盡快達成協議，避免走上罷工這條路。

交通部長王國材表示，目前長榮勞資雙方仍欠缺共識，民航局、交通部積極協調中。林國顯表示，資方認為去年已發了6個月的年終獎金、也有加薪，但勞方提出的加薪幅度是在發獎金之前，因此雙方還需要在此基礎上繼續討論。

機師工會指控長榮航空違反「就業服務法」引進外籍機師會威脅旅客飛行安全，林國顯表示，「飛安問題不應該也不可以發生」，航空公司一定會聘用能駕駛該機型的機師，但員工不一定有新機型執照，因此會有轉訓制度，如果國內機師還不夠則會從國外引進，否則很難因應這幾年航線開闢時的機師需求。

林國顯強調，目前航空公司都有依法申請，勞動部門的規定就照勞動部門的規定辦法，以飛安來講都有照規定，「飛安沒有問題」。

機師工會目前朝春節前後規劃罷工，並說罷工前24小時會預告。林國顯表示，春節期間很多人都已訂票，旅客、旅行社會比較擔心不確定因素的發生，因此交通部兩三個禮拜前開始敦促雙方盡速正面溝通，希望他們秉持善意互動，目前雙方領導人都有溝通的意願。

林國顯也認為24小時的時間略短，他表示，對旅客跟航空公司來講盡早預告會比較理想，畢竟長假期間很難調整，這個部份希望工會要考慮消費者權益，盡量安排足夠時間。

林國顯指出，今天罷工權確定以後，資方應該會有不同思考方式，可能願意跟勞方盡速協商。昨李信燕也提到罷工不是目的，而是過程與手段，希望協調到勞方比較好的條件，週三將再安排雙方協商。

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