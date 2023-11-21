家暴法修法三讀通過 綠委畫重點：全面提升被害人保護

立法院院會今（21）日三讀通過「家庭暴力防治法部分條文修正案」，民進黨立委洪申翰於立法程序完成後發言。（擷取自國會頻道直播）

2023/11/21 11:54

〔記者楊丞彧／台北報導〕為強化家暴被害者及其未成年子女人身安全，立法院院會今（21）日三讀通過「家庭暴力防治法部分條文修正案」。修法過程中著力甚多的民進黨立委吳玉琴、范雲、蘇巧慧與洪申翰共同表示，盼藉此次修法提升被害人的保護，並指出本次修法更完善在性私密影像、同性配偶、被害人隱私權、未同居親密關係伴侶等方面之保護。

吳玉琴指出，本次修法公告後有四大重要變革。第一，性私密影像遭家族成員或未同居伴侶散布、恐嚇、威脅的被害人，將可以直接透過民事保護令的申請，要求對方交付、刪除或下架已上傳之性影像。她呼籲衛生福利部儘速訂定相關指引，讓家暴防治中心協助被害人向法院申請性影像相關保護令時，可以幫助被害人即時取得裁定，確保被害人隱私。第二，落實婚姻平權。新法實施後，將擴大對於同婚家庭暴力受害者的保護。

吳玉琴指出，第三為強化社會安全網。未來主管機關接獲相關家暴通報後，需評估被害人的需求，進而提供適當的處置，以確保保護不漏接。第四，提升被害人隱私保護。新法實施之後，如果有足夠的資訊得以確認被害人在未成年遭受家暴或性侵害，被害人得以向戶籍機關申請禁止加害人查閱索取被害人戶籍資料。她希望主管機關可給各地家暴中心足夠協助，建立綿密的服務網，讓被害人保護可以再升級。

范雲指出，這次家暴法修法全面升級與擴大保護範圍。過去，同志配偶家人若沒有同住，就不受家暴法保護；過去，用性私密影像威脅、控制被害人，未受到保護；過去，未同居伴侶親密關係暴力，不受刑事程序保護。這次修法後，上述問題都可以獲得改善。她也期待，未來本法能將更名為「家庭及親密關係暴力防治法」。

范雲也提到，曾經有年輕人告訴她，因兒時目睹家暴與被家暴的經驗，長大之後害怕進入親密關係，不敢組成家庭也不敢生小孩，生怕自己會複製父親的行為。很多童年家暴目睹兒，都是成年後才開始面對過去創痛。原本衛福部的服務只到18歲，這次修法感謝衛福部採納她的提案，把成年人童年目睹家暴創傷服務也入法。未來，這些成年人也可以向地方政府求助，獲得資源，終止家暴代間循環。

蘇巧慧指出，本次修法將同婚者親屬納入保護對象，更周延至未同居親密關係暴力被害人的保護與扶助措施，也完善數位性暴力被害人的防護網路，值得肯定。修法中，她另提出三個觀點，雖未能於本次入法，但仍獲得支持，將先透過附帶決議方式持續精進相關措施。

蘇巧慧說，現行預防與處遇機制，內容著重於防治家暴案件再度發生，並非在事前透過預防機制避免暴力危害。因此，她提議參照英國、加拿大等國之「克萊爾法案」提出專章，盼賦予親密關係潛在被害人有「詢問」及「知曉」家暴資訊權利。衛福部已允諾未來會先進行試辦，評估可行性，並持續與社會溝通。其次，有近半數婚姻、離婚或同居關係暴力通報案件未接受服務，且比例有上升趨勢，顯見各法定責任通報人員初步處理家暴通報案件之手段，仍有精進空間。

洪申翰提到，我國2019年通過了「釋字第748號解釋施行法」，同性伴侶可以合法登記結婚，成為法律上合法有效的配偶關係。然而，我們卻發現現行「家暴法」有漏洞。

洪申翰指出，上述施行法立法不適用民法「姻親」規定，同志無法成立姻親關係，所以過去家暴法也無法針對「未同住的同性配偶姻親」來做保障，也使得在同志家庭中，如果當事人被公公、婆婆、小叔等姻親言語、精神、肢體暴力，不但沒辦法聲請保護令，也沒有相關保護措施，這是相當不合理的。因此，這次家暴法將這個漏洞補上，將「未同住之同性配偶姻親」也納入家暴範圍內。

另外，洪申翰說，這次家暴法修法，也強化了受害子女的戶籍隱私保護。過去有很多受害者有「家內性侵」的不幸遭遇，隱忍多年不願興訟，更困難到法院申請保護令。而現行的戶政法規，可在不經過受害子女的同意之下，就讓家暴的直系血親查閱戶籍，進而找到人騷擾、聯繫，讓想要逃離原生家庭的子女非常焦慮、恐慌。

洪申翰說表示，經邀請請衛福部與民間團體商量對策，最後也終於在法律上給予被害人保障，讓這些因各種原因無法走法院程序、取得保護令，而曾是家暴被害人的子女們，也有機會得到保護，不會被行政部門在未經同意下，就讓加害的直系親屬取得戶籍資料。未來，他也會要求衛福部與內政部儘速研議相關行政程序，減少家暴被害人與相對人在沒有任何心理準備直接接觸的機會。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法