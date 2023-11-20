北市抽驗火鍋料10件不合格 MoMo Paradise、辛殿麻辣鍋上榜

台北市衛生局今公布火鍋料產品抽驗結果，發現青江菜、蔥、花生粉、豆腐等10件商品不符規定。（北市衛生局提供）

2023/11/20 14:44

〔記者蔡思培／台北報導〕冬天是吃火鍋的季節，台北市衛生局今公布火鍋料產品抽驗結果，發現青江菜、蔥、花生粉、豆腐等10件商品不符規定，其中也包括MoMo Paradise南港潤泰牧場、辛殿麻辣鍋信義店。衛生局已要求抽驗地點下架不得販售。

衛生局這次共抽驗55件產品，檢驗項目包括動物用藥及動物性成分、鉛、鎘、甲基汞等重金屬、農藥殘留量、防腐劑、殺菌劑、著色劑、漂白劑等食品添加物、真菌毒素。檢驗發現青江菜3件、蔥2件有農藥殘留，不符「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，可開罰6萬元至2億元；2件花生粉檢出黃麴毒素，不符「食品中汙染物質及毒素衛生標準」規定，可開罰 3 萬元至300 萬元罰鍰。抽驗發現3件豆腐類產品檢出防腐劑苯甲酸，衛生局將開罰3萬元罰鍰。

衛生局表示，「寒聚精緻鍋物」的蔥驗出殺菌劑腐絕超標；「丰明殿」的青蔥驗出殺蟲劑賽安勃；「MoMo Paradise南港潤泰牧場」的青江菜驗出殺菌劑芬普尼、芬普尼代謝物、殺蟲劑百利普芬超標；「欣鍋園涮涮鍋」的青江菜驗出殺蟲劑賽滅寧、芬普尼、芬普尼代謝物超標；「心心麻辣鍋」的青江菜驗出殺菌劑四氯異苯腈超標。

百世佳興業有限公司石牌分公司、天辣麻辣火鍋的花生粉都驗出黃麴毒素B1超標；辛殿麻辣鍋信義店、土狗樂市的豆腐以及八海食潮當代鍋物的手工板

豆腐都驗出苯甲酸超標。

衛生局指出，黃麴毒素主要是黃麴黴菌及寄生麴菌所產生的二級代謝產物，大劑量食入會引起肝毒性發炎及肝細胞壞死，常汙染花生、玉米、米、麥及堅果類等作物。「苯甲酸」是可合法使用防腐劑，但不得使用於豆腐類產品，苯甲酸偏向水溶性，進入人體後，可從尿中排出，過量食入會引起腹瀉、胃痛、心跳快等症狀，適量喝水可幫助新陳代謝排出。

抽查也發現部分火鍋店的豆腐苯甲酸超標。（北市衛生局提供）

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