韓國駐台代表李殷鎬抵任 外交部：盼續深化台韓友好合作

韓國前戰略物資管理院院長李殷鎬出任駐台代表，今天下午抵達台灣。（圖取自韓國戰略物資管理院網站）

2023/02/20 17:44

〔記者呂伊萱／台北報導〕新任韓國駐台代表李殷鎬今天下午抵台，外交部今天對此表示歡迎，並感謝前代表鄭炳元任內對推動台韓雙邊關係發展所作的努力，外交部盼在現有基礎上，持續深化台韓各項友好合作，提升兩國實質關係與人民情誼。

外交部今說明，韓國駐台機構「駐台北韓國代表部」先前正式通知外交部，韓國前戰略物資管理院長李殷鎬獲任命為新任駐台代表，接替即將出任韓國駐瑞典大使的鄭炳元。外交部對此項人事任命及李殷鎬抵任表示歡迎，也感謝鄭前代表任內對推動台韓雙邊關係發展所作的努力。

外交部指出，台韓地理位置相近，共享普世價值，同為全球民主陣營重要成員。韓國官方自2021年5月起，在國際場合多次重申維持台海和平穩定重要性，也在印太戰略中，強調台海和平穩定與韓半島和平穩定及印太區域安全繁榮的關連性。

外交部強調，台韓經貿及人員交流等實質關係密切，目前兩國互為第5大貿易夥伴，在國際疫情爆發前的2019年，互為第3大觀光客來源國，每週往來航班超過300班。台韓於2021年11月簽署「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」，去年2月簽署「台韓國際駕照相互承認瞭解備忘錄」，期盼與李代表在台韓現有交流基礎上，持續深化各項友好合作，進一步提升兩國實質關係與人民情誼。

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