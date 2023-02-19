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    首頁　>　臺北市

    上海團訪台被譏如間諜氣球亂竄 北市府怒斥：勿惡意污衊

    台北市政府發言人羅旺哲表示，相關規劃行程經過中央核准，外界勿惡意污衊，並深盼在中央與地方共同合作下，齊心促進城市交流。（圖由台北市政府提供）

    台北市政府發言人羅旺哲表示，相關規劃行程經過中央核准，外界勿惡意污衊，並深盼在中央與地方共同合作下，齊心促進城市交流。（圖由台北市政府提供）

    2023/02/19 15:04

    〔記者鄭名翔／台北報導〕中國上海市台辦副主任李驍東等人應台北市政府邀請，來台北市參訪台灣燈會及相關市政，但北市府對行程保密到家，被質疑「猶如活體間諜氣球亂竄」；對此，台北市政府發言人羅旺哲表示，相關規劃行程經過中央核准，外界勿惡意污衊，並深盼在中央與地方共同合作下，齊心促進城市交流。

    北市府副發言人徐政璿補充，自2016年起，台北市每年都邀請上海市參與台北燈節活動，今年北市府也循例邀請，規劃的參訪地點及參訪內容都報請中央核准，陸委會都完全掌握並同意，並符合陸委會叮囑的「低調、單純、安全」等原則，做好行程安排。

    至於外界有人自行公布所謂「三日行程」，徐政璿說，如果公布的行程是真的行程，那麼訪團行程曝光後如何保持「低調」、「單純」與「安全」呢？若公布的行程不是真的行程，那麼公開的原因與效果又是什麼呢？究竟是誰在破壞中央政府所叮囑的原則呢？

    羅旺哲指出，台北市從前市長郝龍斌到柯文哲，都努力推動城市交流，民進黨籍縣市首長也是如此，例如時任高雄市長的陳菊曾赴中交流；時任台南市長賴清德則也曾赴陸推銷農產品，難道會說他們是「活動間諜氣球」嗎？

    北市府強調，為盡力配合中央政府的規範，在「低調、單純、安全」原則下，力求兼顧「公開、透明」，北市府將在上海參訪團在台期間，於當日行程結束後，公布當日行程。

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