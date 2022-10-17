蔡清祥：拿檢舉賄選獎金比中樂透容易

法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗及台北地檢署檢察長林邦樑等檢察體系三大巨頭，今天齊聚北檢參加「111年地方公職人員選舉查察」分區座談會。（北檢提供）

2022/10/17 18:19

〔記者錢利忠／台北報導〕今年11月26日將舉行9合1地方公職人員選舉，法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗及台北地檢署檢察長林邦樑等檢察體系三大巨頭，今天齊聚北檢參加「111年地方公職人員選舉查察」分區座談會；蔡清祥致詞時表示，嚴辦境外勢力資金介入選舉等8大指示，強調媒體適度報導查賄成果，就是對社會及民眾最好的宣導，另鼓勵民眾檢舉賄選，拿檢舉賄選獎金比中樂透還容易。

除了蔡清祥之外，檢察總長邢泰釗、法務部檢察司長黃謀信、高等檢察署主任檢察官陳宏達、廉政署長莊榮松、警政署刑事警察局長李西河、調查局廉政處長吳以公等人，今天也參加北檢舉行的選舉查察分區座談會。

蔡清祥今天提示各機關應遵循8大指示，分別為：1、加強橫向聯繫，發揮團隊作戰力量；2、防制暴力，強化選前社會治安維護；3、嚴防假訊息影響選舉公平，向上溯源查辦；4、嚴辦境外勢力資金介入選舉；5、嚴查賄選，針對高風險熱區積極佈雷；6、鼓勵民眾檢舉賄選，拿檢舉賄選獎金比中樂透還容易；7、嚴辦就是最好的反賄選宣導，在不違反偵查不公開原則下，媒體適度報導查賄成果，就是對社會及民眾最好的宣導；8、首長的態度及決心，將決定查賄的成果，成效不是只看數字，而要看人民對檢警調整體查賄成果的感受，在選前最後階段，大家務必全力以赴，齊心協力，完成本次選舉任務。

邢泰釗也在會議中提出5大指示，分別為：1、台北都會區仍有賄選，只是手法較細，不能欠缺警覺性；2、查賄是「法律活」、「態度活」、「技術活」，涉及司法實務對法律構成要件的解釋，查賄人員堅決查辦的決心與態度，以及如何周延、滴水不漏偵辦賄選案件的技巧；3、佈雷不要「空心雷」，要「實心雷」，並提高地雷引爆率；4、情資是查賄之母，從首長態度開始，讓人民感受到檢警調查賄的努力；5、選舉執法必須「中立」與「公正」，依法律行事，遵守發布新聞的規定，只有「公正」才能獲得人民的信賴。

今天的會議由北檢檢察長林邦樑主持，會中由檢、警、調、政風、移民等機關就選情分析、情資提供、查賄及反賄具體措施、執行情形及績效提出報告。會議提及，依據歷年選舉查察經驗，參酌本次地方選舉特性，以轄區兼有政經高度發展的都會區及傳統社區，因地制宜規劃選舉查察編組、相關反賄選及查察工作要領，並結合警、調、政風、移民等機關全力「嚴查賄選暴力」、「嚴防假訊息影響選舉公平」、「嚴辦境外勢力資金介選」。

林邦樑於會議結論時強調，各查察機關務必保持「行政中立」並「公正執法」，遵守新聞發布標準，才能贏得人民信賴。在距離投票日僅剩41天，希望藉由今日座談會強化各查察機關執法共識，把態度與決心展現出來，秉持「有聞必查」、「有據必辦」的一貫立場，貫徹查賄制暴，維護選前治安環境，達到公平選舉、杜絕不法的核心目標。

法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗及台北地檢署檢察長林邦樑等檢察體系三大巨頭，今天齊聚北檢參加「111年地方公職人員選舉查察」分區座談會。（北檢提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法