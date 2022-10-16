奉勸黃珊珊 薛瑞元：勿為選舉詆毀指揮中心抗疫努力

衛福部長薛瑞元（右）今天為前部長陳時中競選活動站台時指出，中央流行疫情指揮中心防疫1000天來的酸甜苦辣歷歷在目，卻有人扭曲事實；右為疾管署長周志浩。（資料照，記者陳志曲攝）

2022/10/16 21:36

〔記者陳嘉怡／台北報導〕衛福部長薛瑞元今（16）日為民進黨台北市長候選人陳時中站台，出席以護理人員為主的「護理『贏』後援會」成立大會；他致詞時提到，中央流行疫情指揮中心抗疫1000天來的酸甜苦辣，所有人都歷歷在目，卻有人選擇扭曲事實，「防疫這段歷史還沒寫完，就看到群魔亂舞」。

薛瑞元表示，台北市副市長黃珊珊曾說能為台北市的防疫政策打包票，結果隔天台北市的染疫人數就突破1000人，現在又為了打贏選戰抹煞指揮中心的努力，勸黃珊珊「何必為了選舉，抹滅自己的良心、扭曲自己的憐憫，還抹煞你的同仁、你的台北市民，大家一起做的努力呢」？

薛瑞元提及，在座的護理人員們最了解抗疫的辛勞。他回想，2020年武漢封城，護理人員專程陪同國人撤離專機，臉上留下一條又一條N95口罩的印痕，沒有吃飯、喝水、上廁所，就是將國人從武漢安全送回台灣；護理人員在專責病房盡心照顧染疫病人，衣服濕了又乾、乾了又濕，都是為了讓大家得到最適當的照顧。這些都是歷史事實，也是大家共同努力的結果。

薛瑞元說，防疫這段歷史還沒寫完，但是現在就看到群魔亂舞。他提到這段期間包括媒體、名嘴、境外勢力等，都想要詆毀陳時中過去擔任疫情指揮官的貢獻、詆毀醫護齊心抗疫的成果，這是台灣民眾絕對無法忍受的行為。

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民進黨台北市長候選人陳時中今天成立「護理贏」後援會。 （記者陳嘉怡攝）

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