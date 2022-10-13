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    首頁　>　臺北市

    本土破700萬例！今增53356例再創BA.5疫情次高、死亡+29

    2022/10/13 14:06

    〔記者林惠琴／台北報導〕邊境解封首日，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）創下這波Omicron BA.5疫情次高！中央流行疫情指揮中心公布，今日本土新增53,356例，較上週四上升14.9%，為連續3天較前一週同期下降後，再度回升，新北市也突破萬例，但整體死亡新增29例呈現下降；境外移入則新增65例。今年本土病例累計突破700萬例大關。

    新增53,356例本土病例，為24,286例男性、29,058例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（10,303例），台中市（6,775例），桃園市（5,729例），高雄市（5,643例），台北市（5,547例），台南市（4,235例），彰化縣（2,585例），屏東縣（1,776例），新竹縣（1,426例），雲林縣（1,314例），苗栗縣（1,196例），新竹市（1,171例），宜蘭縣（1,122例），嘉義縣（935例），基隆市（835例），南投縣（745例），花蓮縣（666例），嘉義市（587例），台東縣（407例），金門縣（182例），澎湖縣（158例），連江縣（19例）。

    新增29例本土病例死亡個案，為21例男性、8例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、28例具慢性病史、18例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今年9月4日至10月10日，死亡日期介於10月3日至10月10日。

    新增65例境外移入個案中，為31例男性、34例女性，年齡介於10多歲至80多歲，分別自馬來西亞（3例），新加坡、英國及韓國（各2例），印度、葡萄牙、泰國及德國（各1例）移入，另52例感染國家調查中。入境日期介於今年9月12日至10月12日。

    指揮中心統計，截至目前國內累計18,583,732例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含11,530,260例排除），其中7,050,750例確診，分別為35,627例境外移入、7,015,069例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。其中11,686例死亡，包含11,670例本土及16例境外移入。

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    中央流行疫情指揮中心公布，今日本土新增53356例。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心公布，今日本土新增53356例。（指揮中心提供）

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