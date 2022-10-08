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    台鐵便當本舖形象設計改造 獲選2022 Good Design Award

    台鐵便當本舖形象設計改造，獲2022 Good Design Award殊榮。（圖：台鐵局提供）

    台鐵便當本舖形象設計改造，獲2022 Good Design Award殊榮。（圖：台鐵局提供）

    2022/10/08 10:15

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局除新採購列車獲國際設計獎項肯定外，台鐵局表示，Good Design官網10月7日公佈資料，台鐵局及台灣設計研究院合作，重塑台鐵企業形象改造案，包括「嘉義車站空間微改造」及「台鐵便當本鋪」，正式獲選2022 Good Design Award，這是台鐵局在車輛設計外，於品牌設計領域首次獲得此項殊榮。

    為優化「台鐵便當」企業識別與服務流程，台鐵局自109年6月開始進行「台鐵便當本舖研究調查暨品牌設計整合」案，運用全新品牌視覺識別系統概念，以及導入人本化的優質服務流程，達到「品牌視覺一致化」、「服務模式人本化」、「空間模組標準化」及「品牌認知議題化」成果，發展品牌獨特價值與記憶，提升消費者對於台鐵便當品牌辨識度與忠誠度，期待未來在運用上能夠多元、豐富，更能與其他產業、品牌合作。

    台鐵局表示，這次更新品牌視覺形象，經蒐集台鐵文獻與彙整國內外品牌發展趨勢，使用民眾最熟悉的百年識別「工字軌」，整體設計以極簡為訴求，連結每一個世代內心「移動中的風味記憶」，同時使「台鐵便當」品牌與新世代消費者接軌。另外，設計上使用台鐵局企業標準色，代表「台鐵便當」與台鐵的連結及鐵道文化精神的傳承；字型上也在轉折之處融入工字軌元素，呈現柔和的線條，符合便當、飲食的軟調性。

    「台鐵便當TR Bento」設計，新竹台鐵便當概念店於「2020年台灣設計展在新竹」向大眾展現新美學，後續於「2021年台灣設計展在嘉義」展現「台鐵便當行動餐車」，並將台鐵便當品牌視覺遂導入嘉義店。台鐵局表示，未來台鐵將逐年導入「台鐵便當TR Bento」設計，更新全國的台鐵便當店，藉由標準一致化的設計規格強化企業識別、增加品牌效益。

    台鐵便當本舖形象設計改造，獲2022 Good Design Award殊榮。（圖：台鐵局提供）

    台鐵便當本舖形象設計改造，獲2022 Good Design Award殊榮。（圖：台鐵局提供）

    台鐵便當本舖形象設計改造，獲2022 Good Design Award殊榮。（圖：台鐵局提供）

    台鐵便當本舖形象設計改造，獲2022 Good Design Award殊榮。（圖：台鐵局提供）

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