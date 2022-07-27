柯文哲逼講政見 陳時中：若「要市民教市長」不如我來做

民進黨台北市長參選人陳時中27日出席市議員參選人顏若芳舉行的「阿中與你相見歡」活動，爭取民眾支持。（記者羅沛德攝）

2022/07/27 19:10

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長柯文哲酸民進黨台北市長參選人陳時中「換人救內湖交通」的說法，要逼他講政見，陳時中今（27日）受訪表示，柯文哲現在是市長，應該是市長說明給市民聽，哪裡有盯著市民叫市民教他怎麼做？若這樣「就我來做就好了」。他表示，未來會做一個會溝通、會做事的市長。

陳時中今天晚上出席中山大同區市議員參選人顏若芳，在濱江市場一郎餐廳大禮堂舉辦的相見歡活動，現場約400個座位座無虛席，還有民眾站在一旁。

陳時中被問到柯文哲說要逼他講政見時說，現在的市長是柯文哲，應該是市長說明給市民聽，哪裡有盯著市民叫市民教他怎麼做？若這樣「就我來做就好了！」

至於國民黨台北市長參選人蔣萬安團隊內湖南港後援會榮譽總會長、前立委蔡正元說，若他是「千歲爺」，那陳時中和他同年同月出生也是「千歲爺」；陳時中回應說，年齡不是問題，服務的熱誠才是最重要的。

陳時中也提到，他有感覺到市民的支持，也感受到責任更重，感受到里長、議員對他的支持，議員一定要全壘打，讓一個會做事的政府，也能做對事，就靠大家反應意見監督，將來他會做一個會溝通會、做事的市長。

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