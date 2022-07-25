蔣萬安公布競選團隊陣容 蔡正元、李慶安都加入

蔣萬安公布競選團隊陣容。（圖擷自蔣萬安臉書）

2022/07/25 13:45

〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安今天中午宣布競選團隊陣容，立法委員林奕華擔任競選總部總幹事，立委賴士葆、費鴻泰也會擔任選總部副主委。此外，北市議員陳永德、王浩將擔任競選總部執行總幹事，前立委蔡正元、蔣乃辛、李慶安等人也將擔任蔣萬安12個行政區後援會榮譽總會長。

蔣萬安表示，這次很榮幸能夠請到經驗豐富、對台北市相當熟稔的賴士葆、費鴻泰擔任競選總部副主委，林奕華擔任競選總部總幹事。蔣稱讚這3位立委，深耕基層多年，對於組織及市政議題，一定能給予最大的協助。蔣也說，陳永德、王浩將擔任他的競選總部執行總幹事，會透過他們多年紮實議會問政經驗，將政策、地方組織、市民期待匯聚成最大的正向能量，提升台北市民生活品質。

蔣萬安也特別感謝前北市議長吳碧珠、前立委林郁方、周守訓、潘維剛、羅淑蕾、蔡正元、蔣乃辛 、李慶安、立委費鴻泰、賴士葆，他們將分別擔任蔣的台北市12個行政區後援會榮譽總會長。蔣表示，他除了有前輩們的豐富經驗作為最佳後盾，也有許多年輕即戰力將與大家見面，蔣強調，未來的台北隊，絕對是世代團結、經驗傳承，以打造共好台北為目標努力向前。

蔣萬安公布競選團隊陣容。（圖擷自蔣萬安臉書）

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