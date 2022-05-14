為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    Novavax向台灣申請EUA 食藥署證實展開審查

    Novavax公司宣布向台灣申請COVID-19疫苗EUA，食藥署長吳秀梅今天證實收到藥毒理、臨床數據等資料，審查完就會開專家會議；另外，聯亞生技近期再申請EUA，力拚敗部復活。（路透資料照）

    Novavax公司宣布向台灣申請COVID-19疫苗EUA，食藥署長吳秀梅今天證實收到藥毒理、臨床數據等資料，審查完就會開專家會議；另外，聯亞生技近期再申請EUA，力拚敗部復活。（路透資料照）

    2022/05/14 09:50

    〔中央社〕Novavax公司宣布向台灣申請COVID-19疫苗EUA，食藥署長吳秀梅今天證實收到藥毒理、臨床數據等資料，審查完就會開專家會議；另外，聯亞生技近期再申請EUA，力拚敗部復活。

    國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，接種疫苗將是降低重症、死亡風險的重要防疫措施，目前國內仍持續接種阿斯特捷利康（AZ）、莫德納（Moderna）及高端疫苗，新採購的輝瑞BNT疫苗預計近期也將抵台。

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在4月中就證實，可望透過COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）買到200多萬劑Novavax疫苗，但時程至今未定，衛生福利部食品藥物管理署也還沒通過緊急使用授權（EUA）。

    Novavax公司13日發布新聞稿宣布已向台灣食藥署提出EUA申請，同時檢附2項第3期臨床試驗數據等關鍵資料，盼開放18歲以上成人使用。

    吳秀梅今天上午接受中央社記者電訪時證實，Novavax數月前就提出EUA申請，但當時僅提供疫苗製程資料，最近補上藥理、毒理及臨床試驗資料，等到技術性資料審查完畢，就會召開專家會議審查EUA。

    此外，外傳國產COVID-19疫苗業者聯亞生技於3、4月間再次提出專案製造申請，但仍無法提出能夠有效預防COVID-19重症、死亡的數據，若6月30日沒有補件完畢，恐再次遭結案。

    對此，吳秀梅表示，聯亞生技確實再次提出EUA申請，這是廠商的權利，但必須進一步確認是否有新的資料與證據，才可能再次開會討論EUA，目前2案均獨立進行中。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高市一口氣增13確診、Novavax將抵台 陳時中14：00親說明（直播）
    2022/03/24 12:54

    高市一口氣增13確診、Novavax將抵台 陳時中14：00親說明（直播）
    新疫苗將到！陳時中證實已買200萬餘劑Novavax疫苗
    2022/03/24 09:50

    新疫苗將到！陳時中證實已買200萬餘劑Novavax疫苗

    自住宅首要條件 看這邊
    又有新疫苗 李秉穎：Novavax近期有機會進入台灣
    2022/03/24 09:34

    又有新疫苗 李秉穎：Novavax近期有機會進入台灣
    重組蛋白技術出擊！南韓14日開打Novavax疫苗
    2022/02/10 21:56

    重組蛋白技術出擊！南韓14日開打Novavax疫苗

    降肉！九天玄女下凡唯一指定美味
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播