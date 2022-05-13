傳訪美不提「親美和中」 朱：國民黨堅持兩岸和平，那這算什麼東西

國民黨主席朱立倫（中）。（記者叢昌瑾攝）

2022/05/13 11:59

〔記者施曉光／台北報導〕針對外傳國民黨主席朱立倫6月訪美，將不再提「親美和中」，朱立倫今日上午受訪時回應，國民黨堅持兩岸和平，那這算什麼東西？國民黨堅持民主自由，這算親美嗎？他不知道這個聲音從何而來，國民黨從頭到尾都是捍衛中華民國，堅持民主自由，維護台海和平，希望兩岸可以努力交流和平。

此外，有關前國民黨主席洪秀柱參加中國青年論壇，發表促統言論，朱立倫則回應，兩岸交流是好事，兩岸要交流不要交惡，要對話不要對抗，只要秉持國民黨的黨綱、黨章規定，就可以進行兩岸交流。

另針對媒體詢問，日前朱立倫曾經說過不要給國台辦「見縫插針」的機會，而朱也經常用這4個字來形容民進黨，是否認為共產黨與民進黨是一樣的？朱立倫則回應，如果政府做得好，就不要再用陸委會去抬槓，說什麼分化、見縫插針，如果事情做得好，民眾不缺疫苗、不缺快篩、不缺藥物，請問還要用陸委會去跟人家抬槓嗎？「這才是重點，斷章取義！」

日前香港發生逮捕事件，中廣董事長趙少康批評國民黨在第一時間沒有表達任何態度，還要國民黨捫心自問，為何會被抹紅，朱立倫說，他從2019年以來持續表達過很多次，永遠都是堅持民主自由，支持香港人民維護人權、自由、民主，國民黨一而再三的說，也歡迎趙少康及每一位好朋友一起加入國民黨的陣營。

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