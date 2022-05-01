挺台鐵員工合法休假 朱立倫：向蔡政府發出怒吼

今天是51勞動節，國民黨主席朱立倫透過臉書發文感謝在所有崗位上打拼的勞工朋友，宣示國民黨要捲起衣袖提出務實解方，努力爭取廣大勞工的權益。（圖擷取自朱立倫臉書）

2022/05/01 19:32

〔記者林良昇／台北報導〕今天是51勞動節，國民黨主席朱立倫表示，力挺台鐵員工行使合法休假「不加班」捍衛自己權益的行動﹔國民黨會起身捍衛勞工權益，正推動排審「最低工資法草案」，力拼本會期三讀。

今天是51勞動節，朱立倫今透過臉書發文感謝在所有崗位上打拼的勞工朋友，宣示國民黨要捲起衣袖提出務實解方，努力爭取廣大勞工的權益。

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朱立倫說，過去2年在疫情期間，經濟運轉受到嚴重衝擊，勞動環境也隨之惡化：消費者物價指數CPI已經連續8個月超過2%﹔全體受僱勞工有246.5萬人收入低於3萬元，占比超過4分之1（26.84%）﹔無法律保障的非典型勞工至少有將近百萬人，當中有超過8成（87%）的人是入不敷出。

「政府又做了些什麼？」朱立倫表示，民進黨忽略疫情下在第一線負責民生經濟基本運轉的外送員權益，還提出要民眾「把鑰匙丟下樓」這種不食人間煙火的建議，國民黨用行動力挺修法倡議與提出解方，有效平衡防疫與經濟。

朱立倫批評，民進黨只開了一場公聽會就硬推台鐵公司化、忽略台鐵員工權益，甚至污衊是惡意罷工，試圖挑起民眾與台鐵對立，還推出「類火車」的荒謬措施引起全國譁然誕回顧國民黨當年推動國營事業公司化，是在北中南部分別辦了3場數千名員工共同參與的公聽會，更在立院委員會多次開會討論，讓工會與員工可以充分參與發聲。

朱立倫說，身為廣大勞工的一份子，要團結起來一起力挺台鐵員工行使合法休假「不加班」捍衛自己權益的行動，向傲慢、蠻橫的蔡政府發出勞工的怒吼。

朱立倫也指出，蔡英文總統在2016年曾承諾的競選政見「最低工資法」至今依然跳票、嚴重失信於勞工，國民黨不會坐視蔡總統把勞工當成最軟的一塊「又捏又揉」，還要勞工「自立自強」，會起身捍衛廣大勞工朋友的權益，國民黨正推動排審「最低工資法草案」，力拼本會期三讀。

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