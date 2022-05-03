羅智強宣布明遷戶籍 朱立倫：歡迎任何人到桃園深耕發展

前國民黨副秘書長、台北市議員羅智強。（資料照）

2022/05/03 14:28

〔記者施曉光／台北報導〕宣布參選桃園市長的前國民黨副秘書長、台北市議員羅智強，今天上午宣布明天他將遷戶籍到桃園市，國民黨主席朱立倫下午受訪回應稱，他是桃園的老縣長，又在桃園出生，所以歡迎每一位好朋友到桃園深耕發展，羅智強是同志，對於任何人到桃園深耕發展他都歡迎。

有關媒體詢問，桃園市長提名時程是否可能延至他赴美返台之後？朱立倫沒有正面回應，只強調國民黨並沒有特定的時程，但總是要把每個地方都做得愈圓滿愈好，況且民進黨現在連個影子都沒有，他要大家不必特別針對國民黨，尤其最近疫情很嚴重，所有民眾都關心防疫工作。

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對於地方基層要求黨主席應該聽大家的聲音，否則應該選戰勝敗負起全責，朱立倫則回應，他都聽大家的聲音，沒有任何個人的喜好或私心，以國民黨勝選、大家團結為最重要目標，過程中每一位人選都是優秀、很強的，但最後只能提名一位，國民黨不可能在一個縣市提名2人，就像最近在各地辦市議員初選，總會有一些遺珠之憾，如果沒有被提名的人，就扮演好輔選的角色。

媒體詢問，新竹市地方多屬意由市議員林耕仁代表國民黨參選市長，朱立倫回應，國民黨各縣市除了要連任的現任縣市長，其他各地還未提名的縣市，有幾位優秀同志，都是黨的重要戰將，最後整合起來大家會以一個團隊競選，不論新竹市、桃園市、苗栗縣及高雄市等，一定會匯集所有力量，大家團結一致。

媒體追問，新竹市是否考慮「藍白合」？朱立倫則說，每一個地方都要爭取最多選民的支持，不會只限定單一顏色，一定是所有非民進黨支持者、非綠的都要爭取。

有關赴美行程安排，朱立倫指出，他將造訪美國4個城市，依序訪問洛杉磯、華府、紐約、舊金山，行程主要以華府為主，將拜訪包括美國行政部門、國會、智庫以及大學，此行最重要是為國民黨駐美代表處揭牌，與美方老朋友、新朋友保持聯繫，為台灣、中華民國尋求支持，讓台美關係更進一步往前進。

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