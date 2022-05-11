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    首頁　>　臺北市

    蔡炳坤：北市兒童莫德納疫苗接種意願僅23％

    台北市正進行6到12歲兒童疫苗接種，副市長蔡炳坤表示，進行158校意願調查，符合資格的12萬8千多名學生中，僅2.9萬餘生有意願接種，佔比約23％。（北市府提供）

    台北市正進行6到12歲兒童疫苗接種，副市長蔡炳坤表示，進行158校意願調查，符合資格的12萬8千多名學生中，僅2.9萬餘生有意願接種，佔比約23％。（北市府提供）

    2022/05/11 17:39

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市正進行6到12歲兒童疫苗接種，副市長蔡炳坤表示，進行158校意願調查，符合資格的12萬8千多名學生中，僅2.9萬餘生有意願接種，佔比約23％，比第一次調查的佔比46％減少一半，研判許多家長在等候兒童BNT疫苗，呼籲中央儘速說明到貨期程及是否能與莫德納疫苗混打讓家長放心，而北市仍會如期於5月底前完成兒童莫德納疫苗接種。

    蔡炳坤今陪同市長柯文哲前往視察木柵機廠車來速防疫急門診，並於北市防疫記者會上表示，北市至昨天為止調查158校共12.8萬餘學生的兒童接種莫德納疫苗意願，約2.9萬生有意願接種，佔比約23％，比第一次調查的佔比46％減少一半。

    蔡炳坤指出，許多家長因考量兒童BNT疫苗即將到貨，因此降低接種莫德納疫苗意願，但又看到兒童BNT疫苗進貨期程恐再延後，許多家長心中難免失落，呼籲中央應儘速說明到貨期程，並清楚告知是否可混打；蔡炳坤說，目前按北市府團隊研究，全世界尚無兒童BNT疫苗與莫德納疫苗混打案例，此也讓許多家長難以作出抉擇。

    蔡炳坤說，目前仍按照規劃，透過到校接種、各大醫院兒童疫苗特約門診、北市疫苗預約系統三管道進行兒童莫德納疫苗接種，將於5月底全數完成。

    至於校園快篩劑部分，蔡炳坤表示，北市教育局自購100萬劑快篩劑，於上週到貨20萬劑，現指定一所學校進行發放，而在5月2至8日期間，快篩劑需求龐大，總計發出25萬8695劑，中央雖於5月9日下貨30萬劑，但也是先回補之前教育局所撥發量，昨日教育局再發出28萬多劑給各校，整體仍十分缺乏，也已請廠商加速提供。

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