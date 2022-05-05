增售6套HIMARS換撤案M109A6 吳斯懷：影響整體防衛構想

立法委員吳斯懷在臉書PO文指出，美方已宣布售我11套「HIMARS」海馬斯多管火箭系統，若我方接受取代M109A6自走砲的方案，美將再增售6套「HIMARS」給陸軍。「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS），包含射程300公里的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）在內。（圖取自美國陸軍官網）

2022/05/05 09:35

〔記者羅添斌／台北報導〕由於「產線排擠」緣故，美方告知我國最快2026年後方可交運M109A6自走砲給台灣，美方亦提供我方包含「HIMARS」海馬斯多管火箭系統在內等更精準、遠程的替代方案選項，我方目前正審慎評估中。

曾任國防部作戰次長丶陸軍6軍團指揮官丶陸軍副司令等軍職的立法委員吳斯懷在臉書PO文指出，海馬斯多管火箭系統（HIMARS），美方於2021年6月宣布售台11套M142海馬斯多管火箭系統，包含64枚射程300公里的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），擔任特種飛彈及長程精準打擊火箭任務。全案預算編列151億餘元，自2020到2027年執行。美方已宣布售我11套海馬斯系統，若我方接受替代方案，美將再增售6套給陸軍。

吳斯懷說，美方的決定，對陸軍砲兵射擊指揮自動化程度將產生影響，海馬斯與自走砲射程、性能不同，在戰場上擔負的任務不同，兩者無法相互替代。先從建軍思維程序「打、裝、編、訓」來檢視，依據打（作戰）的需求，籌購武器裝備、編組部隊、完成訓練、執行戰備任務。如果程序倒置或隨時更動，就會造成籌獲武器不符合作戰需求，戰術行動無法支持整體防衛戰略構想。

他表示，國軍依據防衛作戰需求，有一套嚴謹的建案程序，變更必然影響整體防衛構想，也代表2至3年的研擬、分析都打水漂了。國軍軍事投資建案作業期程概要：軍種提出作戰需求，呈報參謀本部核定作需文件、後續由整評司完成系統分析文件、軍備局整合期程工項文件、戰規司擬定整體獲得規劃書，最後呈報行政院核定函陳立法院預算審議，開始按期程執行專案。一般概估2至3年完成建案程序。

吳斯懷說，陸軍向美採購M109A6自走砲，總金額7.5億美元，是拜登政府任內首項對台軍售案。M109A6性能概要，從接獲射擊命令、完成射擊準備到第一發砲彈發射僅需不到1分鐘。使用的標準榴彈與火箭推進榴彈與舊有型號相同，射程30公里，精準度方面，使用PGK套件的155公釐砲彈在30公里仍能達到圓周誤差率僅50公尺的優異成績，足以遠距精準殺傷敵方勢力。主要任務打擊登陸船團、陸上火力支援。撤案之後，原來規劃的作戰需求如何彌補？

他指出，海馬斯多管火箭系統（HIMARS），可搭配射程300公里的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），有能力對中共做「源頭打擊」，另在反登陸作戰時，當判明敵方主力登陸地點後，就調整兵力部署實施跨作戰區增援，在跨區增援的過程中，部隊處在非常危險脆弱的情況，海馬斯射程可以涵蓋全台灣各灘頭，這種以火力代替兵力跨區增援，也是用來「破敵」的手段之一。

但他指出，從俄烏戰事啟示，沒有足夠的戰場管理能力，如何發揮海馬斯的效能？國軍目前遠程打擊所需的偵蒐能力，目標獲得能力？如何定位、追瞄、鎖定？攻擊後的戰損評估能力？彈藥數量是否具備再攻擊能力？沒有這套從偵測到戰損評估能力及足夠的彈藥，如何實施源頭打擊或跨區火力增援？大家都清楚，形勢比人強，但國防部仍應就整體防衛作戰構想，審慎評估，任何調整必須符合作戰需求，否則再多的軍購都無法有效支持防衛作戰。

我國向美採購M109A6自走砲，交期將延三年，美方已提供多項替代方案。（圖：取自美國陸軍網站）

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