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    首頁　>　臺北市

    新北+5 板橋涮涮鍋案增4人染疫 1人與宗教協會餐廳有關

    板橋某涮涮鍋店新增4例確診。（新北市衛生局提供）

    板橋某涮涮鍋店新增4例確診。（新北市衛生局提供）

    2022/02/27 14:59

    〔記者林欣漢／新北報導〕新北市今天增加5例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診，4例為昨天板橋某涮涮鍋店確診員工（案20456）的同事與其家人；1例與台北市宗教協會餐廳KTV案相關，於居隔期間陰轉陽。

    新北市衛生局表示，案20456因確診者（案20397）曾到店內消費而被匡列，衛生局緊急採檢從2月13日至25日，曾到店內消費的400多人，其中，案20456的同事案20529，採檢PCR陽性，Ct值23.1，他接種1劑疫苗，自述2月21日出現喉嚨痛症狀，收治專責病房隔離治療。

    與案20456同住的父親（案20564，70多歲，Ct值15.7）、母親（案20565，60多歲，Ct值14.4）、妹妹（案20566，30多歲，Ct值18.1）也採檢陽性。以上個案共匡列接觸者112人、4人居家隔離，均已安排採檢，持續疫調中。

    另外，60多歲的案20567，是案19995、19996的同住家人，2月13日一家三口曾參加台北市宗教協會聚餐KTV群聚，匡列接觸者居家隔離，採檢PCR為陰性，2月26日居隔第14天解隔前採檢轉為陽性，Ct值17.49，收治專責病房隔離治療。

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    新北市27日新增1例確診，與台北市宗教協會餐廳KTV案相關。（新北市衛生局提供）

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    新北市衛生局公布確診者公共場所足跡。（新北市衛生局提供）

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