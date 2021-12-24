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    日統客運不停駛了！公總局長出面與董座協調

    公路總局局長出面協調，日統客運已確定不停駛。（資料照）

    公路總局局長出面協調，日統客運已確定不停駛。（資料照）

    2021/12/24 14:06

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕日統客運今年11月才發文給交通部公路總局嘉義區監理所，通知台北－雲林4條國道客運路線，明年2月4日起不再續營。交通部公路總局局長許鉦漳今出席「110年公路公共運輸服務升級計畫成果與未來展望研討會」時接受媒體訪問表示，上週日統客運董事長已明確表示不會停駛。

    許鉦漳表示，日統客運日前有提送國道客運續營計畫申請，不過他們董事長林義風後來說詞反反覆覆，他特別與林義風談，說他是很偉大的董事長，雲林所有公共運輸都要靠他，如果日統不做雲林公共運輸就不好，好好經營對雲林鄉親比較好。

    至於當初林義風說公總法規古板，讓他們不能進口想要的車輛，許鉦漳說，這部分他也有跟林義風談，請他提出要買的車輛，公總再來看法規上能不能協助，可能他對於有些法規認知看法有誤，已請他提出資料會再幫忙處理。

    日統客運目前有4條國道客運路線，包含7000斗六－台北、7001北港－台北、7002四湖－台北、7005中正大學－台北；另有兩條一般公路客運路線，包含7011斗六－六輕、7012西螺－麥寮。目前日統客運所經營的4條國道客運路線，都匯集於西螺轉乘往返台北，每條路線每日往返營運班次平日及週六各6班、週五及週日各8班。

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