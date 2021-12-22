盼黨內支持竹竹合併升格 「老兵」柯建銘：陪林智堅打這一仗

民進黨立法院黨團總召柯建銘出席中常會，他說，他這位「老兵」一定要陪著林智堅，為國家打「大新竹合併升格」這一仗。（記者羅沛德攝）

2021/12/22 19:42

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨主席、總統蔡英文今天於民進黨中常會表態支持新竹縣市合併升格，盼黨內支持「地制法」修法。據悉，新竹市長林智堅出席中常會，盼黨內支持此案，立法院民進黨團總召柯建銘會中則感性地說，此事雖然艱難，但要繼續努力，他這位「老兵」一定要陪林智堅為國家打這一仗。

民進黨中常會今天邀請清大半導體學院副院長張世杰以「台灣半導體產業的過去、現在與未來」為題專案報告。張世杰表示，2020台灣半導體產值全球第二，佔全球19％，2021年半導體產值約4兆元，是台灣經濟重要支柱，未來AI、5G、HPC、自駕車、AR/VR等智慧應用市場中，半導體仍為關鍵，人才會非常缺乏，未來高雄也將面臨類似問題。

專案報告後，提出「大新竹合併升格」的林智堅再次向黨內說明主張，他指出，現階段台灣在半導體產業是世界第二，韓國第三，但韓國總統文在演在今年提到，要成立半導體國家隊，目標2030年全球第一。台灣現雖位居第二，但韓國虎是單單，政府應為台灣半導體產業最強後盾。

林智堅也提到，他提出大新竹願景後，也進行產業之旅，還曾到清華半導體學院院長林本堅的課上聽課，更體會灣半導體企業與全世界競爭非常不容易。他並以企業會以合併超越發展瓶頸為例，表達「互補性」重要性，例如目前竹科腹地不夠，透過新竹縣市合併，不僅能有更多土地取得，交通問題等也能透過合併「互補性解決」。

林智堅指出，「速度」也是竹科能與全世界競爭之原因，竹竹縣分治後，行政效率受到影響，也連帶造成竹科企業困擾，竹竹合併能夠有效提升行政效率，要守住台灣半導體，政府應該成為「助力」而非阻力。他強調，大新竹合併升格刻不容緩，在全球供應鏈重組重要時刻，為讓台灣半導體繼續領先全球，應將竹竹分治後的絆腳石搬開，讓地方政府與中央間更高效率搭配，並創造台灣半導體產業人才移居環境。

蔡英文詢問常委意見時，立委何志偉以矽谷對美國重要性為例，表達支持竹竹合併升格。中常委陳茂松則提到，他不反對竹竹合併，但要反映雲嘉嘉未來是否合併議題。對此，蔡英文回應，重點是民意，目前大新竹有共識，未來待雲嘉嘉有共識，在恰當的時機點都能來處理。

柯建銘則說，從清大副院長報告來看，現在確實是台灣歷史關鍵時刻，也感性說，他這位「老兵」一定要陪著林智堅，為國家打這一仗，雖然很艱難，但一定要繼續努力，這不是他們兩個人的事，而是關乎台灣半導體發展，並應解決新竹縣市分治後產生的問題。

提出「大新竹合併升格」的新竹市長林智堅出席民進黨中常會，再次向黨內說明主張。（記者羅沛德攝）

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