柯文哲再開砲！第12期疫苗北市可打21萬 中央卻開放41萬預約

今開始中央第12期疫苗預約，台北市長柯文哲再度砲轟中央「造成很大困擾」。（台北市政府提供）

2021/10/18 17:07

柯文哲砲轟中央開放預約人數太多 莊人祥：會協助擴點

〔記者鄭名翔／台北報導〕今開始第12期疫苗預約，台北市長柯文哲再度砲轟中央「造成很大困擾」，稱北市第一階段開出21萬施打量能，中央卻叫41萬人來預約，「一定會出問題」，第二階段北市將量能提升至26萬，中央卻開放18萬人登記，怒批中央疫苗政策無規劃，導致量能難以分配，副市長蔡炳坤也直言，接種疫苗不該急就章，否則恐癱瘓醫療。

柯文哲今主持北市防疫記者會指出，過去中央分配的疫苗均僅北市所開量能的8成，使得許多醫院自行縮減名額，但中央突再開放大批名額，就會造成許多市民被迫至新北市預約，如今類似問題又在第12期預約重演。

柯文哲怒批，北市第一階段開出21萬量能，但中央卻開放41萬人預約，「一定會出問題」，北市第二階段將量能提高到26萬，中央卻只有18人來登記，顯示疫苗政策全無規劃，疫苗無法穩定供應，導致醫療量能分配困難，即便此次全力加班應付41萬需求，但2週如期施打完後，第三週的疫苗還會有多少量？此將造成地方很大困擾。

蔡炳坤指出，10月22日開始第12期，同時有莫德納、AZ、BNT三種疫苗接種，北市採分流接種，由診所負責莫德納、AZ疫苗規劃於花博接種站，各大醫院及聯合醫院門診承擔BNT疫苗，避免造成接種混淆。

蔡炳坤說，第一階段自今起開始預約，22至27日接種，但預計預約勢必很快額滿，但民眾也不用擔心，第二階段便有足量疫苗於25日開始預約，28日至11月3日接種，統計北市兩階段共開出47萬量能，但中央卻釋出近60萬，勢必有不足處，但只要稍等一下，後續第十三期仍可銜接，並持續向中央討論量能，也呼籲疫苗接種切勿急就章，否則恐癱瘓醫療。

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