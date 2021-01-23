邱淑媞批指揮中心防疫邏輯錯誤 陳時中：歡迎任何批評指教

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（指揮中心提供）

2021/01/23 14:45

〔記者楊媛婷／台北報導〕桃醫院內群聚連燒多日，前北市衛生局長邱淑媞發文轟指揮中心犯下防疫的邏輯錯誤，並批現在桃醫不該採用「只出不進」的清院方法，主張應該所有接觸者一開始都應一人一室隔離，由於邱淑媞曾下令和平醫院封院，導致多名醫護遭感染死亡，引發網友砲轟其無恥，邱淑媞稍早又發文說陳時中要大家都帶酒精，意味著離社區傳播只有一步之遙，指揮官陳時中對此表示，任何批評跟指教都歡迎，強調重點是齊心抗疫。

於馬英九任職台北市長期間擔任衛生局長的邱淑媞，其著名事蹟之一為2003年時當和平醫院發生院內感染時，在無預警情況下採取封院做法，讓很多只是去看病、陪病的健康民眾也被封在院內，導致該院內24人死亡，其中包含11名醫院員工，邱淑媞的發文引起網民的砲轟，今天中午邱淑媞又發文，認為現在與其有時間噴口水、搞鬥爭，甩鍋和平醫院的悲劇等，應該要全力補破網、救醫護等。

今天中央流行疫情指揮中心記者會上被問及邱淑媞的發文，陳時中表示，從疫情爆發以來，各界在各方面都有很多指教，整體來說可以分為戰略面、執行面，戰略面就是要做好隔離，執行面則是如何做到位，他強調這是全體疫調人員跟指揮中心在努力的方向，對於任何批評跟指教都歡迎，並說現在不管是戰略面或執行面都要做好，並說現在重要的是大家齊心抗疫。

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