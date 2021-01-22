不「避桃」不逃避！國防部拍影片：國軍跟桃園站在一起

國防部晚間發布影片，國軍和桃園一起守護國門安全。（擷取自影片）

2021/01/22 19:21

〔記者吳書緯／台北報導〕衛福部桃園醫院發生武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）院內感染，擴及醫護人員家屬，國防部日前通令官兵盡量減少去桃園，引發「避桃令」爭論，國防部今澄清，基於戰力維持採取超前部署，提醒官兵應減少前往高風險的場域，晚間再發布「國軍力挺桃園」影片，強調「國軍不避桃」，會跟桃園站在一起，在防疫最前線守護國家安全。

國防部19日發布通令要求官兵做好防疫舉措，若非必要，官兵應減少進入桃園地區的公共設施及公共場所，若需前往，請妥採個人防護作為，此舉也被外界解讀為「桃園限制令」；對此，國防部今天上午表示，基於戰力維持採取超前部署，提醒官兵應減少前往高風險的場域，「保護自己才能保護國家」。

國防部晚間發布「國軍力挺桃園」影片，內容穿插總統蔡英文視導化學兵防疫整備工作、化學兵在去年武漢包機返台時，所進行的防疫作業、化學兵近日在桃園進行消毒、國軍過往與桃園民眾互動剪影等內容。

國防部並配上字幕指出，國軍力挺桃園，「國軍不避桃」，因為桃園有我們親愛的國人，國軍不逃避，因為我們肩負守護國人的責任，面對新的疫情挑戰，國軍官兵選擇共同承擔，唯有團結防疫，國家才會安全，我們不分彼此，軍民一心，時時刻刻堅守崗位，共同支援桃園，捍衛疫情的安全防線。

國防部表示，桃園人的感受，每一位國軍官兵都感同身受，「請桃園民眾放心，你們不孤單」，因為國軍官兵將與你們同在。

國防部說，「過去，我們共同為這座美麗的家園攜手打拼；現在，我們必將攜手戰勝病毒的威脅」，桃園是台灣的國門，國軍挺桃園，一起在防疫的最前線守護國家安全，相信考驗與挑戰終會克服，「讓我們團結在一起」，給桃園最大的支持與協助，為桃園加油、為醫護加油，國軍一定會跟桃園站在一起。

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國防部發布影片，為醫護加油。（擷取自影片）

國防部發布影片，為桃園加油。（擷取自影片）

國防部發布影片指出，化學兵不分畫夜消毒防疫。（擷取自影片）

國防部發布影片指出，化學兵為國家把守防最前線。（擷取自影片）

國防部發布影片呼籲，軍民一心團結防疫。（擷取自影片）

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