秋鬥反萊豬 食藥署澄清：經風險評估在「可接受範圍」

食品藥物管理署發布新聞稿強調，有針對我國攝食習慣做過風險評估，都在可接受範圍內。（資料照）

2020/11/21 20:29

〔記者吳亮儀／台北報導〕秋鬥大遊行明天（22日）上路，網路影片「11月22號全民站出來反萊豬、禁黑箱！」提到「衛福部訂定的容許標準忽略了台灣人最常吃豬肉的飲食習慣」；食品藥物管理署今天晚間發布新聞稿，強調有針對我國攝食習慣做過風險評估，都在可接受範圍內。

食藥署指出，食藥署在2019年委託國立成功大學教授進行風險評估，已經按照我國國家攝食資料庫，依據不同年齡層的民眾對於豬肉及內臟的攝食量進行分析。

結果顯示，在嚴謹的情境下，假設國人食用牛肉、豬肉及其製品與內臟來源都是進口，且全部含有萊克多巴胺，且含量達最高殘留容許量情況下，一般民眾及高暴露族群的萊克多巴胺暴露劑量，都在我國訂定之每日可接受攝取量1μg/kg bw/day（ADI）以下，風險在可接受範圍。

食藥署指出，網路影片中提到「萊克多巴胺有引發心血管疾病的疑慮」，已在我國訂定的ADI中，已考量人體間的個體差異族群，包括嬰幼兒、兒童及青少年、肝腎功能不良者以及有心血管疾病病人等敏感族群。

我國ADI值，低於加拿大衛生部根據一項心臟衰竭病人（敏感族群）的臨床試驗所得ADI值1.4μg/kg bw/day。

食藥署強調，雖依據聯合國糧農組織與世界衛生組織的食品添加物聯合專家委員會（JECFA）採用的6名健康男性受試者臨床試驗，單次大量口服萊克多巴胺，會造成心跳增快、血壓升高、心悸等影響。但那實驗單次使用量為5mg到40mg，相當於每日安全攝取量的63到590倍，遠高於現實生活中因食用符合殘留容許量肉品攝入萊克多巴胺的含量。

至於影片中「全世界26個國家的萊豬可以進口台灣」言論，食藥署表示，目前經我國核准可輸入生鮮豬肉來台只有13國，其中有准許使用萊克多巴胺者僅有美國、加拿大、紐西蘭及澳大利亞等4國。

另外，所有的進口肉品除應符合萊克多巴胺殘留標準外，輸入肉類須經我國邊境查核檢驗及符合檢疫管制等措施。

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