防治登革熱 4個月通報3000例

2024/08/14 05:30

透過109家診所監測疑似病例 成功攔阻自東南亞返國案例

〔記者王姝琇／台南報導〕國際登革熱疫情嚴峻，台南市政府召開二○二四「台南防疫．全民參與」第二次防疫會議，強調將延續秉持三大策略、十大行動，從各面向加強落實登革熱防治，專家學者也於會議中提出多項建議，包括落實TOCC（旅遊史Travel history、職業別Occupation、接觸史Contact history及是否群聚Cluster）問診、開學前校園防治與建案工地稽查等重點。

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縣府延續秉持3大策略、10大行動

市長黃偉哲表示，市府今年加強組織府層單位並劃分責任區，配合誘卵桶指數與積水處進行查核，使能更加精進及行動實踐防治工作；另四月一日起推動「定點醫師監測計畫」，透過全市一○九家診所進行疑似病例監測，四個多月來通報近三千例，並成功攔阻自東南亞返國的案例。

黃偉哲強調，後續將延續秉持三大策略「阻絕境外、全民參與、科學防疫」，十大行動「移入防止、自覺通報、即時防治、社區動員、團隊資源、環境診斷、分級指揮、創新計畫、指標監測、科技輔助」，從各面向加強落實登革熱防治，達到面面俱到、防微杜漸之效。

專家學者建議校園防治與建案工地稽查

專家學者也於會議中就整體疫情及防治作為提出策略與建議，尤其今年東南亞地區登革熱疫情嚴峻，提醒國人出國須做好防蚊措施，醫療院所更要加強通報，落實TOCC問診。成大教授柯乃熒特別提及，去年疫情連環爆的建案工地仍不可忽視，工地容易藏有陽性點須落實巡查機制。面對九月開學季，進入校園宣導及查核也是重要的防疫重點，學者建議開學前一週安排孳生源清除，必要時配合化學防治，有效減少病媒蚊。

疾管署南區管制中心副主任陳紫君特別提醒，颱風帶來致災性雨勢造成積淹水，登革熱、鉤端螺旋體病、類鼻疽等傳染病風險大增，呼籲清理環境時應穿雨鞋、防水長靴、手套及口罩，避免被生鏽器物刺傷或割傷，預防鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病；同時要落實清除孳生源。

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