「府城迎媽祖」9/28、9/29遶境 首度限縮報名

「府城迎媽祖」活動昨日由副市長趙卿惠（右三）主持開鑼儀式，宣告正式開跑。（記者王姝琇攝）

2024/06/05 05:30

避免壅塞 位在四城門內且具寺廟登記證明為主

〔記者王姝琇／台南報導〕響應臺南四百，台南祀典大天后宮將於九月廿八、廿九日舉辦暌違六年的市定民俗「府城迎媽祖」，明（六）日起開放宮廟登記報名。為盡可能避免舊城區遶境的交通壅塞問題，廟方首度祭出嚴格的報名資格條件並限縮陣頭數量，以廟址位在四城門內且具寺廟登記證明為主，初估將有逾六十間宮廟共襄盛舉，也廣招信眾投入志工行列，最少需三百人。

招募信眾當志工 至少300人

「府城迎媽祖」於二○○九年正式登錄為台南市無形文化資產，近年改為四年一科，受到新冠疫情影響及其他因素考量，延至今年合併與臺南四百盛事辦理，同時請來府城木雕大師劉進文以透雕與茄苳入石柳工藝等技法，為鎮南媽製作全新神轎。昨日由副市長趙卿惠主持開鑼儀式，並響應「採緣」展現對傳統信仰的支持與重視，也宣告迎媽祖活動正式開跑。

估逾60間宮廟將共襄盛舉

大天后宮活動總幹事蘇瑞煌表示，六月六日起將進行為期一個月的宮廟登記報名，活動將於九月廿八、廿九日登場，首日遶境隊伍將遶行東區和南區，次日則是中西區和北區。

蘇瑞煌強調，台南市區週末假日交通繁雜，為維持遶境與交通狀況雙贏，此次首度祭出較為嚴謹的報名資格條件，包括欲參加的廟宇單位，除廟原址需位在府城四城門內，另需具備寺廟登記證明，或過往舉行醮典時，曾前往大天后宮恭請天上聖母蒞臨鑑醮者同樣擁有報名資格，每個宮廟報名限縮「一吹、一轎、一陣」三個單位，初估將有逾六十間宮廟共襄盛舉。

大天后宮主委曾吉連表示，今年活動由管理委員會與大天后宮青年志工共同籌措，力求不同世代共創共榮，以達到信仰傳承的目標，猶如媽祖的香火代代相傳，年年承順；此次府城迎媽祖將成為台南四百年的重要紀念活動，期盼與各界共同見證盛事。

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