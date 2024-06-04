台南平實路直通國一 年底完成報告

2024/06/04 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市東區平實區域發展快速，交通量能恐成地方隱憂，南市議員蔡筱薇昨天總質詢建議市府，研擬平實路拓寬直通永康高速二街可行性（大灣交流道兩側便道）；南市工務局長陳世仁表示，去年中就已啟動規劃，軍方不建議穿越造成營區分割，若改以隧道穿越則需符合現行法規。將參考軍方意見，預計今年底完成期末報告。

蔡筱薇指出，「東台南副都心」平實營區市地重劃區的開發，陸續引入新一波的商業、居住人口，未來高速公路以西透過大灣交流道聯外的使用者將增加，現況僅以小東路、裕農路作為分流道路，將使得原本尖峰時段壅塞的情況越顯嚴峻。

蔡筱薇說，若平實路能開發一條行經裕永路直通國道一號的道路，不只能疏散小東路、裕農路尖峰時刻人潮，市區路線規劃將有全新選擇，加上鄰近凱旋路拓寬林森路完工，如果本案開通成真，將代表用路人下大灣交流道後，將可直達林森路。

陳世仁表示，去年七、八月就啟動規劃，目前困難點在於通過網寮南營區，但營區不希望一分為二，將和營區討論。工務局表示，該區屬高速公路永康交流道附近特定區，依計畫內容，平實路並無計畫道路可銜接國道一號側車道，若要開闢計畫道路，有都市計畫變更、陸軍裝甲五六四旅及鄰近房屋等議題須解決。由於軍方不建議穿越造成營區分割，若改以隧道穿越之方案，則須再確認是否符合現行法規。

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