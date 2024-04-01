〈台灣重要豬病論壇〉持續養豬產業升級 拚豬瘟非疫區

彰化知名的養豬業者、品冠畜牧公司董事長張裕宗，推崇台灣重要豬病論壇的重要性，並呼籲政府重視動物疫苗。（記者吳俊鋒攝）

2024/04/01 05:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕第八屆台灣重要豬病論壇前天閉幕，豬病專家與豬農認為持續養豬產業升級，除了硬體設施，也要重視預防醫學、飼料管理，施打預防針，降低豬隻染病、增加飼料換肉率，提升豬隻育成和經濟效益。

台灣豬隻去年七月拔針，全面停打傳統豬瘟疫苗，今年是能否回歸國際生鮮豬肉市場的重要觀察年，向世界動物衛生組織申請「豬瘟非疫區」如通過審查，明年台灣將成為全亞洲唯一同時無非洲豬瘟、口蹄疫及豬瘟的國家，台灣豬將外銷全世界。

雲嘉南是台灣養豬重鎮，國立嘉義大學獸醫學院前天在台南舉辦第八屆台灣重要豬病論壇，共商後豬瘟時代對策，匯集國內外產官學研專家學者，共商台灣與國際豬病預防與治療政策，及分享各國畜牧場實作經驗，攜手守護台灣養豬產業。

農業部動植物防疫檢疫署長邱垂章以「豬瘟撲滅現況與展望」為題，說明政府對三大豬病防疫成果。

屏東科大獸醫學系主任林昭男指出，建立國產豬品牌價值，必須從硬體設備、飼養思維雙管齊下；像台灣屬亞熱帶氣候，豬隻疾病種類繁雜，除預防策略需多方並進，定期疾病監控外，也應強化動物預防疫苗的施打，減少豬隻染病、發病機率，達到減抗（抗生素）飼養目標；政府也要強化對民眾宣導、教育防疫的重要性，如豬肉入境管制，共同守護國產豬。

彰化豬農張裕宗養豬廿五年，年產肉豬一．二萬頭。他指出，透過豬病論壇與專家互動，提升養豬技術，像強化豬隻免疫力，有助提升仔豬育成率與飼料換肉率，進而降低疾病治療成本、增加豬場獲利。他也與西班牙動物疫苗業者合作試驗，仔豬出生兩天施打水腫病預防針，趁早截斷傳染鏈，證明科學飼養的重要性。

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