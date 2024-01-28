月津港燈節啟燈 水上劇場揭序幕

官將首登上月津港燈節水上劇場開幕演出。（記者楊金城攝）

2024/01/28 05:30

結合燈籠、官將首演出多樣主題 規劃五大展區 結合5G數位虛擬創作

〔記者楊金城、吳俊鋒、王捷／台南報導〕一年一度的台南鹽水月津港燈節被譽為「台灣最美水岸藝術燈節」，賞燈遊客人次屢破百萬，舉辦十三年來成為台南極具代表性的文化節慶活動、鹽水人的驕傲，二○二四月津港燈節昨晚開幕，在鹽水月津港周邊浪漫登場，展期卅七天，至三月三日。

展期37天至3月3日 展出66件作品

今年月津港燈節以「夢想將近．鹽水新視界」為主題，推出藝術燈區、巷弄燈區、徵件燈區、新創燈區，以及大眾廟鹽水車站光環境等五大展區，並搭配5G數位虛擬創作及導覽功能總計六十六件作品，帶給全國民眾無與倫比的視覺饗宴。

今年主題「夢想將近．鹽水新視界」

月津港燈節開幕活動端出水上劇場，結合燈籠、絹扇、火舞、官將首演出萬家燈火、月光舞影、流金歲月與四方眾神等不同主題，歌手魏嘉瑩、孫盛希接棒演唱多首膾炙人口的歌曲，帶動全場氣氛。

台南市長黃偉哲、內政部次長王時思、立委賴惠員、林俊憲等人主持開幕，歡迎各地遊客在卅七天的展期前來參觀，一同感受這場光影盛宴。

黃偉哲說，月津港燈節以其藝術性享譽全國，銜接台灣燈會、新營波光節陸續登場，點亮台南的夜空，歡迎國內外遊客前來共襄盛舉，歡度農曆新年、情人節、元宵節等各大佳節，迎接新年。

銜接燈會、波光節 點亮台南夜空

月津港燈節成為國內外藝術家團隊重視的表演舞台，在新創燈區的亮點作品《聲鏡》，由裝置藝術團隊404 N.F、聲音科技藝術家張欣語攜手合作，打造燈光動態影像、即時聲音藝術的表演活動；在水月橋的《沙盒再造計畫》也很有看頭，即使頂著低溫，遊客仍熱情不減前往觀賞。

此外，台南龍崎空山祭開展一個月累計突破三萬人次，儘管夜晚低溫，遊客仍絡繹不絕；台南關廟山西宮響應「臺南四○○」，自辦燈會昨天啟亮，今年多達三千盞，成為拍照打卡的熱點。

新光三越台南西門店舉辦燈籠展，除展示台南經典照片，還蒐集老店、名人、大廟的祝福台南手稿翻印在燈籠上，傳遞溫暖，相當特別。

燈景吸引觀眾。（記者楊金城攝）

月津港燈節的水上燈景藝術作品。（記者楊金城攝）

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