「台南快疫通」LINE帳號 助防疫解惑

2022/05/11 05:30

〔記者王姝琇、洪瑞琴／台南報導〕武漢肺炎疫情升溫，民眾欲瞭解相關防疫問題諮詢數量大增，台南市政府昨日起開設「台南快疫通」LINE@官方帳號，協助線上解惑。

市長黃偉哲表示，因應疫情，除原有的一九九九市民服務專線和台南防疫專線（二八八○一八○）以外，市府針對「確診者」增設「健康照護」專線二八八○一一五、「生活關懷」專線三九○一五五一，為擴大服務量能，增設「台南快疫通」，民眾加入好友，即可和機器人以文字進行問答，以科技增加服務量能。

研考會主委戴偉峻指出，防疫專線三月話務量約六五○○通，四月急速攀升至五點二萬通，預估這個月會衝破九萬通；而市民常用的一九九九專線，也從每個月約一點三萬通，倍增到三點六萬通，市府已陸續擴充人力與專線，達八十線、三○五人。

戴偉峻呼籲，提供確診者詢問的生活關懷專線，目前每天約四百通話務量，確診者若有相關的生活關懷（包括緊急醫療以外問題，如居／解隔、快篩、防疫包、停班課、採購、倒垃圾等）請分散撥打，讓轉線運作能更加順暢。

研考會指出，「台南快疫通」是透過近十萬位民眾追蹤的「台南打疫苗」官方帳號轉型而來，考量使用者體驗回饋，「台南打疫苗」一月已改為網頁版服務，現提供全市三十七區超過三百家醫療院所疫苗接種預約，不影響民眾疫苗預約權益。

市府表示，一般民眾加入「台南快疫通」，可及時問答獲得資訊，也做為宣傳相關防疫政策給各機關組織的窗口管道，已同步發函給全市公司行號和單位組織，邀請各職場防疫長加入，方便防疫政策異動時，能透過LINE推播方式及時且快速傳達。

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