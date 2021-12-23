台南市議會臨時會閉幕 14單位預算未審完

台南市議會臨時會昨天最後一天趕工審預算，到會議結束仍有十餘個局處單位未審完。（記者蔡文居攝）

2021/12/23 05:30

市府13局處及市議會預算 待加開臨時會審查 總計8天議程有4天流會

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會臨時會昨天最後一天進行二、三讀議案及審議各項提案，其中重頭戲為審查明年度市府總預算案，然至議程結束，台南市明年度總預算還有市府十三個局處及市議會預算，共十四個單位未審完。

議長郭信良表示，總預算沒審完，一定得再加開臨時會，將召集政黨協商，決定下次臨時會何時召開。

市議會臨時會於十二月十三日至廿二日召開，扣除假日，開會日共有八天，結果先前因公投前夕，政黨對立，加上議員開會姍姍來遲，八天議程就有四天流會。

左鎮化石館預算 小刪10萬元

昨天臨時會閉幕後，大會依先前決議，利用閉幕後還有半天多的時間，繼續趕工審查預算。但因先前孫文銅像豎立爭議，昨天議員又吵成一團；國民黨議員不滿市府文化局未履行承諾，主張刪除「左鎮化石博物館5G科技跨域應用計畫」三百萬元墊付案預算，民進黨議員則反對刪除，認為一碼歸一碼，不應因銅像問題影響地方建設，最後主席、議長郭信良裁示小刪十萬元，平息紛爭。

趕工審查 文化局預算審一半

昨天臨時會最後一天，市府預算還有十餘個局處未審完，議會趕工審查，但到下午五點半結束，文化局預算也只審一半。

市府明年度總預算，累計還有教育局、社會局、勞工局、民政局、秘書處、人事處、政風處、研考會、法制處、原民會、客委會、主計處等局處及市議會預算未審，另外，文化局預算則只審一半。

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