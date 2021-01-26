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    防疫優先 即時線上協調指揮中心啟動

    醫院加派人手為民眾刷健保卡查核，加快民眾進入院區。（記者楊金城攝）

    醫院加派人手為民眾刷健保卡查核，加快民眾進入院區。（記者楊金城攝）

    2021/01/26 05:30

    〔記者蔡文居、吳俊鋒、楊金城／台南報導〕台南市首創成立即時線上協調指揮中心，昨天完成測試，各醫院也逐一透過視訊回報昨天啟動的入院刷健保卡現場實況。衛生局表示，如果發生院內群聚事件，即時線上協調指揮中心即可運用視訊系統即時聯繫各醫療院所溝通相關決策，避免感染擴散。

    與14家武肺收治醫院連線測試

    市長黃偉哲昨天透過即時線上協調指揮中心，與南市14家武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）收治醫院、防疫決策小組專家、疾病管制署南區管制中心，完成視訊連線測試，過程順利。

    衛生局表示，即時線上協調指揮中心昨日正式啟動後，未來南市將持續透過即時線上協調指揮中心，進行遠端即時醫療量能盤點與調度。

    衛生局也呼籲居家隔離、居家檢疫及自主健康管理者，於管理期間禁止至醫院陪病；若有探病需求，請依「開放民眾自費檢驗武漢肺炎申請規定」撥打防疫專線06-2880180安排自費採檢相關事宜。若出現武漢肺炎相關症狀有就醫需求，不得自行進入醫院，請撥打該局防疫專線06-2880180，由專人安排就醫。

    面對疫情，黃偉哲認為應該要「料敵從寬」，昨天緊急與主要的醫院聯繫，希望能防守圈擴大、部署期超前，以因應疫情的變化，強調「台南要有所準備」，不可輕忽、鬆懈。支持桃園之外，也要顧好台南，與全市重要醫療機構視訊連線，懇請院方加強防疫，有懷疑的地方，就列為紅區，甚至緊鄰的，或距離較近的，也應列為紅區，謹慎以對。

    黃偉哲表示，不希望會到劃設紅區的地步，但有必要事先做好準備，尤其春節連假，外地遊客前來，或者台商返鄉，萬一爆發疫情，才能即刻因應。 勿恃敵之不來，恃吾有以待之，面對農曆年假，台南的準備工作要做到最充分，以桃醫為借鏡，料敵要從寬。

    昨起進醫療院所 刷健保卡查核

    台南防疫升級，昨天起民眾進入36家地區醫院以上醫療院所和37區基層衛生所，都要刷健保卡查核才能進入院區，加強門禁管制，探病和陪病也都要登記，不知道公告的民眾只好再跑回家一趟拿卡；各醫院都加派人手，讓排隊民眾刷卡通行速度加快。

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