總爺藝文中心《南糖物語特展》 品嘗「全糖市」甜蜜故事

台南麻豆總爺藝文中心的「招待所」舉辦《南糖物語特展》，帶領民眾感受400年來屬於台南的甜蜜記憶。（台南市文化局提供）

2024/12/18 22:13

〔記者楊金城／台南報導〕台南市文化局在麻豆總爺藝文中心的「招待所」舉辦《南糖物語特展》，帶領觀眾了解糖業發展背後的種種故事，感受400年來屬於台南的甜蜜記憶。

總爺藝文中心的前身是日治時代的明治製糖株式會社和總爺製糖所，包括紅樓辦公室、廠長宿舍、招待所、紅磚員工餐廳、日式庭園及百年樟樹群都是台南市定古蹟。

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《南糖物語特展》在日本京都式木構屋的招待所舉辦，規劃有「甘蔗林中的時光小徑」、「台灣糖的時光遠航」、「糖的甜蜜與苦澀」、「睹物思糖．南糖文化器物記憶庫」、「台灣糖業人物誌」等5個展區，將會成為常設展。

特展以「甘蔗林中的時光小徑」開啟序幕，讓觀眾步入象徵的甘蔗林，重溫甘蔗成為重要經濟作物的演變歷程，展區內特別呈現糖業興起過程中，對抗病蟲害、優化甘蔗育種的書籍、工具及蔗苗品種等陳列；「台灣糖的時光遠航」展區，以船造型為展櫃，乘載著糖業的歷史記憶和甜蜜繁榮。

「糖的甜蜜與苦澀」展區內以咖啡廳為主題，陳述糖業曾經帶來的財富與時髦生活；「睹物思糖．南糖文化器物記憶庫」展區，展示糖業文物包括糖漏、糖廍等器具，讓遊客親歷百年前的糖廍場景。

「台灣糖業人物誌」則講述從日本時代的官員，到戰後重建糖業的總經理，也因這些歷代人物的努力與貢獻，為這段歷史注入了鮮活的人文情感。

《南糖物語特展》帶領民眾了解台南糖業發展的故事。（台南市文化局提供）

文化局在麻豆總爺藝文中心的「招待所」舉辦《南糖物語特展》。（台南市文化局提供）

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