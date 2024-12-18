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    首頁　>　臺南市

    沙其馬驚見「金色葡萄乾」 家長傻眼：還好沒吃下去

    台南一間教會活動中，教友準備的沙其馬內驚見螺絲，幸好小朋友眼尖發現未食用，家長聯繫食品公司，廠商承諾賠償並加強品管，教友則決定將「螺絲口味」沙其馬留作紀念。（讀者提供）

    台南一間教會活動中，教友準備的沙其馬內驚見螺絲，幸好小朋友眼尖發現未食用，家長聯繫食品公司，廠商承諾賠償並加強品管，教友則決定將「螺絲口味」沙其馬留作紀念。（讀者提供）

    2024/12/18 00:41

    〔記者王捷／台南報導〕沒想到沙其馬也有「螺絲口味」？台南一間教會舉辦活動，準備沙其馬當點心給孩童們，未開封便發現裡頭有「金色葡萄乾」，仔細看竟是一枚螺絲，讓家長好傻眼，直呼還好沒吞下去。教友與食品公司聯絡，要求要注意品管。

    教友說，上週六14日，教會舉辦耶誕節前夕活動，有教友去外縣市玩，帶回一些沙其馬當伴手禮，在活動時分給孩童吃，但有一名小朋友拿到沙其馬時，透過透明包裝看到「金黃色的葡萄乾」，因此向家長反映，家長發現沙其馬有螺絲立刻向教會反映。

    教友仔細看後才驚覺，孩童口中的「金色葡萄乾」，竟然是真的是金屬螺絲，隨即阻止所有孩童繼續食用該批沙其馬，並將那一包有問題的沙其馬冰到冰箱。教友說，還好當時沒有拆封，不然有理說不清，也還好螺絲不是藏在沙其馬裡面，否則吃下去不知道會怎麼樣。

    教友在週一聯絡食品公司，表示沙其馬內有螺絲，該公司表示願意負責，但要求教友將這包「螺絲口味」的沙其馬寄回公司，並承諾會寄一份相同口味的產品作為賠償，教友覺得這樣很麻煩，只希望廠商能加強品質控管，避免類似情況再次發生，「螺絲口味」沙其馬就留作紀念。

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