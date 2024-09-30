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    拒絕行人地獄！台江倡議平安行 營造海尾水圳環村綠道

    台南社大台江分校等台江流域社群推動友善人行步道網，透過數個月的踏查規畫出海尾水圳環村綠道。（圖由台江分校提供）

    台南社大台江分校等台江流域社群推動友善人行步道網，透過數個月的踏查規畫出海尾水圳環村綠道。（圖由台江分校提供）

    2024/09/30 13:56

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南社大台江分校等台江流域社群響應「平安走路許願」行動，利用下班、假日踏查台江社區道路，發現可沿著海尾寮水圳、海尾寮排水線兩側堤岸，規畫2公里的友善行人綠色步道，提出倡議市府、農水署結合社群，公私協力促成海尾水圳環村綠道。

    台江分校表示，海尾水圳環村綠道規劃串連安吉路人行道、台江文化中心、安南區公所、果菜市場、安慶國小，溪心、海尾、十三佃及草湖寮社區，透過這條步道可走路到台江文化中心散步、看書、看表演，希望公私協力改善社區友善行人空間，保護學童步行上下學、媽媽推嬰兒車、老人家坐輪椅來台江文化中心，可以平安走路通行的安全友善空間。

    南市安南區古稱台江，超過20萬人口，現在的怡安路、海佃路及長溪路，從清朝時期早已開闢，海尾水圳及海尾寮排水線也是上百年的台江歷史水道。但如今轄內主要道路交通壅擠，社區缺乏友善行人步道。台江流域社群教育、文化及社區志工，從今年暑假起踏查台江文化路徑，同時響應「平安走路許願」行動，志工利用下班、假日，分段踏查，規劃台江16寮環村綠道。

    台江分校執行長吳茂成說，經過數月的踏查，志工發現上百年歷史的海尾水圳線的堤岸可規畫綠道，除保存台江水圳歷史文化，也可以成為沿線社區居民散步運動的綠道，特別是海尾水圳連結海尾寮排水線堤道、安中抽水站，一路接連到安吉路人行道、台江文化中心，全長2公里，在怡安路與安中路擁擠交通空間之外，提供市民1條友善行人綠道。

    台南社大台江分校等台江流域社群推動友善人行步道網，透過數個月的踏查規畫出海尾水圳環村綠道。（圖由台江分校提供）

    台南社大台江分校等台江流域社群推動友善人行步道網，透過數個月的踏查規畫出海尾水圳環村綠道。（圖由台江分校提供）

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