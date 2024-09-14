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    再現歷史 阿公、阿嬤與大學生「社」計台江故事牆

    社大阿公、阿嬤與崑科大學生共筆完成鄭家古茨生活故事牆設計，再現台江人拓墾的歷史現場。（記者王姝琇攝）

    社大阿公、阿嬤與崑科大學生共筆完成鄭家古茨生活故事牆設計，再現台江人拓墾的歷史現場。（記者王姝琇攝）

    2024/09/14 15:45

    〔記者王姝琇／台南報導〕為推動台江16寮歷史現場空間設計，台南社大台江分校與安南區公所攜手策辦「台江文化路徑微型公共藝術」社造工作坊，踏溯台江百年古道及水圳文化路徑，帶領社大阿公、阿嬤與崑科大學生共筆完成鄭家古茨生活故事牆設計，再現台江人拓墾的歷史現場。

    台江分校執行長吳茂成帶領一行人走讀台江長溪路、怡安路等百年古道，重現海尾寮百年水圳等歷史現場故事，並邀崑科大教授郭一勤指導歷史現場空間設計，以台江人的24小時為主軸，設計「鄭家古茨生活故事牆」微型公共藝術，以及「台江十六寮拓墾剪影故事圖」，開創台江公私協力的社造行動經驗。

    溪頂寮代天宮委員吳銘福表示，身為「箔仔寮吳」子孫，對祖先逃避水難，從雲林移民來到台江拓墾的故事，十分難忘，很高興參與台江歷史現場微型空間設計工作坊，希望將祖先拓墾歷史現場故事，融入台江16寮拓墾剪影故事圖，提供給市政府做為台江16寮街區走讀解說牌的參考。

    台江分校植物敲染老師楊淑瑤也有感而發，看到台江老中青三代一起與大學生共學踏查，集思發想產出鄭家古茨生活故事牆的微型公共藝術設計，希望能藉此讓參訪者在鄭家古茨入口，就能一探古茨的歷史意象，認識台江建庄200年來的相放伴拓墾精神。

    安南區公所人文課長陳家祺則指出，這是安南區公所第1次結合社大台江分校、在地大廟社區、觀旅局等公私單位，公私協力推動台江社造行動，很高興社大台江分校師生協助規劃「台江文化路徑暨歷史現場微型公共藝術」社造案，加上觀旅局正在進行的台江16寮街區走讀解說牌規劃，大家分工合作，可說是創下台江社區營造的新經驗。

    郭一勤也說，台江文化路徑是文化與歷史的空間與地理化結果，導覽設施則是抽象概念的意象化與資訊編輯過程，看到台江微型公共藝術工作坊，參與學員從故事分享開始，包括鄉野傳奇、田野佚事、生活記憶、逐步勾勒出屬於台江的文化意象，令人十分感動。

    台南社大台江分校與安南區公所攜手策辦「台江文化路徑微型公共藝術」社造工作坊，踏溯台江百年古道及水圳文化路徑。（記者王姝琇攝）

    台南社大台江分校與安南區公所攜手策辦「台江文化路徑微型公共藝術」社造工作坊，踏溯台江百年古道及水圳文化路徑。（記者王姝琇攝）

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