首遇颱風 台江護蟹暫停交管

台江處長謝偉松（右二）、保七總隊第七大隊長邱盛煥（左二）、台江處保育科長王建智（右一）參與護蟹。（台江處提供）

2024/07/25 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕凱米颱風來勢洶洶，台江國家公園在安南區青草崙堤防一帶執行的護蟹行動，三年來首次遇到颱風，昨天暫停交管一天，而前晚護蟹行動，共記錄到六一三隻兇狠圓軸蟹，比首日八十五隻明顯增多，但仍不如預期。

前晚護蟹行動，包括台江國家公園管理處長謝偉松、保七總隊第七大隊長邱盛煥、台江處保育科長王建智等人也一起參與護蟹行動。因遇到下雨，陸蟹並未如預期大量出現，但仍記錄到六一三隻兇狠圓軸蟹，其中有五九二隻是抱卵母蟹。

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王建智表示，前晚六點半開始，即出現陸蟹準備過馬路越過堤防降海釋幼，但碰到下雨，志工觀察到很多陸蟹都躲在潮溝上的草叢內，未越過馬路的記錄線而未列入記錄，因此帳面上數據雖然只有六百多隻，但實際上看到的更多，只是未列入記錄。

王建智說，抱卵母蟹的卵必須遇到海水後才會孵化為幼體，遇到淡水則不會，如果下大雨，雨滴可能會將母蟹的卵打掉沖走，因此如果還不急著生產的母蟹就會先暫時按兵不動，待天氣好轉才會出來降海釋幼。今年台江處第一波護蟹行動為七月廿一日至廿五日，昨天因颱風，原本的護蟹交管暫停一天，今天則視天氣狀況而定，下一梯次則為八月十九日至廿三日。

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