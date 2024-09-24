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以後誰敢接受轉帳？ 一卡通收百元車資 「運將」變詐欺共犯

台南運將讓乘客用一卡通付車資，後因詐團利用帳戶流入贓款，遭警方列為詐欺共犯。（資料照，記者王孟倫攝）

台南運將讓乘客用一卡通付車資，後因詐團利用帳戶流入贓款，遭警方列為詐欺共犯。（資料照，記者王孟倫攝）

2024/09/24 20:58

〔記者王捷／台南報導〕台南一位小黃運將，讓顧客刷一卡通付車資，豈料接到警方通知，認為他是詐欺共犯，企圖擾亂金流。警訊時，運將出示行車紀錄器與載客資訊證明無辜，警方得知狀況後才將運將的帳戶解除警示。民眾憂心，如果不能嚇阻詐團，像運將的案例將越來越多，恐會影響電子交易市場。

台南運將讓乘客用一卡通支付了大約400元的車資，但他不曉得這位乘客是警方鎖定的「第二層」詐團共犯。原來，運將所屬的車隊為方便乘客電子支付車資，要求司機用個人名義開戶，但這次因為收了400元車資，就被警方認定有贓款金流，將運將視為「第三層」共犯。

運將接到警方通知後喊冤，並向警方提出行車紀錄器與載客資訊，證明自己是無辜的。警方也認為這筆400元的車資與詐騙金額差距很大，因此解除運將的帳戶警示，但未來是否會影響運將的信用仍未知。

警方所指的第二層、第三層共犯，可能是有故意犯罪的詐團成員，也可能是不知情的民眾。類似情況層出不窮，詐團用各種名目讓贓款流入無辜民眾的帳戶再轉出，企圖擾亂金流。

以運將的案例來說，如果警方沒有調查清楚，運將不僅面臨刑責，還可能面臨賠償。檢察官退休的羅瑞昌律師指出，有詐欺贓款流入帳戶，帳戶持有人可能面臨幫助詐欺罪或幫助洗錢罪，這些罪名的最高刑期分別可達5年及7年，未來還可能面臨賠償被害者的責任。

羅瑞昌律師說，若能證明帳戶持有人在提供帳戶時，並不知道或無法預見該帳戶會被用於詐騙行為，並保存與對方的對話記錄作為證據，則有助於在檢察官或法官面前爭取不起訴或無罪判決。

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