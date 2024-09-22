光頭男持刀劫2男移工皮包險傷人 台南警速逮人

南市五分局員警在距案發地約300公尺處逮捕涉持刀搶劫移工皮包的光頭陳姓男子（左二）。（警方提供）

2024/09/22 17:32

〔記者王俊忠／台南報導〕今天下午1點許，台南市北區北門路2段1家租車店外，驚傳有1名光頭男持刀對1名條紋衣男移工架脖、作勢刺殺及搶背帶式皮包，條紋衣與白衣兩男移工嚇得趕緊逃離，光頭男搶得條紋男皮包後，一度改追白衣男，白衣男快跑、沒被光頭男追上。警方獲報到場得知是30多歲光頭陳姓男子涉持刀搶劫移工皮包，不久就在離案發地約300公尺處逮到光頭陳男，訊後依強盜罪嫌送辦。

店家監視器影像顯示，下午1點許，白衣與條紋衣兩男移工（都是印尼籍、20多歲）出現在租車店前騎樓，30多歲的光頭陳姓男子用左手押著條紋男，接著右手疑持刀械威嚇受害條紋男，條紋男與白衣男嚇得與光頭男拉扯，條紋男身上的背帶式皮包最後遭光頭男扯斷搶走。

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條紋男與白衣男隨即往馬路上跑，搶得條紋男皮包的光頭男改追逐白衣男，白衣男反應相當快、急忙跑離，在附近馬路與騎樓繞圈、甩開光頭男。光頭男疑摸了搶得的皮包，察覺皮包內沒什麼有價值的財物，不久就丟棄，條紋男也上前撿回皮包，兩名男移工雖未受傷、但驚魂未定。

獲報發生持刀搶案的南市警五分局員警，趕抵現場並未發現涉案光頭男。經查訪店家並調閱監視器，發現這名光頭男涉持刀搶劫2名外籍移工皮包，2名移工幸未受傷，員警在附近搜尋，果然在離案發地約300公尺的北門路上，將這名30多歲的陳姓光頭男逮捕到案，全案依強盜罪嫌偵辦中。

三十多歲陳姓光頭男（右下黑衣）涉持刀搶劫條紋衣與白衣兩名印尼男移工。（民眾提供）

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