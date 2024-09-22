台南民宿破600家 營業額逾3億六都之冠

「台南民宿600+光陰故事」展覽，民宿佈展空間，散發濃濃的懷舊氛圍。（記者蔡文居攝）

2024/09/22 17:11

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市獨特的歷史古都氛圍與美食小吃特色，已然成為國內旅遊第一品牌。南市觀旅局統計，台南市民宿已突破600家 ，去年營業額超過3億元，為第2名新北市1.5億的2倍之多，穩居六都之冠。

台南市民宿產業在2024「臺南400年」之際迎來新里程碑，民宿家數突破600家，象徵觀光旅遊產業蓬勃發展。台南市政府與台南市民宿文化發展協會今天在吳園藝文中心舉辦「台南民宿600+光陰故事」展覽，市長黃偉哲偕觀光旅遊局長林國華，與市議員陳怡珍、許至椿及多位業界代表共同為展覽揭幕，展期至10月6日。

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黃偉哲指出，台南的民宿發展是一段光陰的故事。從旅館業、民宿業到餐飲業，攜手推動地方觀光，逐步改變產業結構，為台南帶來繁榮。

觀旅局長林國華表示，自交通部於民國105年9月公告「台南雙城觀光地區」劃定範圍以來，台南民宿產業快速成長。今年民宿家數已達644家，旅宿總數則有910家，去年民宿的營業額超過3億元，穩居六都之首，遙遙領先第2名新北市的1.5億，第3名高雄的1.2億。而民宿從業人數，也從105年12月83人，到今年8月達到1083人；同期間，投資額則由3億成長42億。

南市民宿文化發展協會理事長周榮棠表示，過去許多民宿因法規限制無法合法經營，自舊城區開放設立以來，民宿登記證從106年的6面增至如今的超過500面。這一路充滿挑戰，如今已走向成功，協會也將台南民宿品牌經營故事分享至全國各地。

台南市長黃偉哲（左三）偕觀光旅遊局長林國華（左二），與民代及業界代表共同為展覽揭幕，展期至10月6日。 （記者蔡文居攝）

台南觀光旅遊產業蓬勃發展，市府與民間合辦民宿展，邀請民眾一起探索台南民宿的歷史與風采。（記者蔡文居攝）

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