為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    台南民宿破600家 營業額逾3億六都之冠

    「台南民宿600+光陰故事」展覽，民宿佈展空間，散發濃濃的懷舊氛圍。（記者蔡文居攝）

    「台南民宿600+光陰故事」展覽，民宿佈展空間，散發濃濃的懷舊氛圍。（記者蔡文居攝）

    2024/09/22 17:11

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市獨特的歷史古都氛圍與美食小吃特色，已然成為國內旅遊第一品牌。南市觀旅局統計，台南市民宿已突破600家 ，去年營業額超過3億元，為第2名新北市1.5億的2倍之多，穩居六都之冠。

    台南市民宿產業在2024「臺南400年」之際迎來新里程碑，民宿家數突破600家，象徵觀光旅遊產業蓬勃發展。台南市政府與台南市民宿文化發展協會今天在吳園藝文中心舉辦「台南民宿600+光陰故事」展覽，市長黃偉哲偕觀光旅遊局長林國華，與市議員陳怡珍、許至椿及多位業界代表共同為展覽揭幕，展期至10月6日。

    黃偉哲指出，台南的民宿發展是一段光陰的故事。從旅館業、民宿業到餐飲業，攜手推動地方觀光，逐步改變產業結構，為台南帶來繁榮。

    觀旅局長林國華表示，自交通部於民國105年9月公告「台南雙城觀光地區」劃定範圍以來，台南民宿產業快速成長。今年民宿家數已達644家，旅宿總數則有910家，去年民宿的營業額超過3億元，穩居六都之首，遙遙領先第2名新北市的1.5億，第3名高雄的1.2億。而民宿從業人數，也從105年12月83人，到今年8月達到1083人；同期間，投資額則由3億成長42億。

    南市民宿文化發展協會理事長周榮棠表示，過去許多民宿因法規限制無法合法經營，自舊城區開放設立以來，民宿登記證從106年的6面增至如今的超過500面。這一路充滿挑戰，如今已走向成功，協會也將台南民宿品牌經營故事分享至全國各地。

    台南市長黃偉哲（左三）偕觀光旅遊局長林國華（左二），與民代及業界代表共同為展覽揭幕，展期至10月6日。 （記者蔡文居攝）

    台南市長黃偉哲（左三）偕觀光旅遊局長林國華（左二），與民代及業界代表共同為展覽揭幕，展期至10月6日。 （記者蔡文居攝）

    台南觀光旅遊產業蓬勃發展，市府與民間合辦民宿展，邀請民眾一起探索台南民宿的歷史與風采。（記者蔡文居攝）

    台南觀光旅遊產業蓬勃發展，市府與民間合辦民宿展，邀請民眾一起探索台南民宿的歷史與風采。（記者蔡文居攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺南市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播