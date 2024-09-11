騙得300 多萬還不罷休 南市警計誘3車手甕中抓鱉

南市六分局警方逮捕葉姓女車手（左二）。（警方提供）

2024/09/11 11:32

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第六分局鹽埕派出所10日破獲一起投資詐騙案，警方日前接獲50多歲張姓男子報案，稱其遭投資詐騙集團坑騙300多萬元，對方仍不罷休、持續設法誘騙。警方與受害人合作設局，在南區誘捕1名取款女車手與1對收水（指第二層車手）的夫妻檔等3人，訊後依詐欺與洗錢等罪嫌將3嫌移送檢方偵辦。

受害的張男控訴，該詐騙集團以市場上著名的郭姓投資分析師為誘餌，誘騙他在便利商店等場所面交4次投資款，在報案前已被騙走300多萬元，詐騙集團得手這些款項後仍不罷休，持續聯繫他企圖再行騙。

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警方發現詐騙集團騙得大額款項後，仍試圖透過各種手段繼續想從被害人詐取更多錢財，警方制定誘捕計畫，設局約出詐騙集團成員與張男面交，10日下午2點多，六分局員警在南區金華路1段1家娃娃機店逮獲出面取款的葉姓女車手（30歲）。

接著，警方順藤摸瓜、在金華路附近1家餐飲店逮捕涉嫌接應葉姓車手的楊男（27歲）及王女（24歲），這對「收水手」夫妻檔涉嫌協助詐騙集團移轉騙來的資金。3名嫌犯均被依詐欺罪嫌及違反洗錢防制法移送檢方偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

南市六分局警方逮捕涉詐騙收水的楊姓男子（左二）與王姓女子夫妻檔（右一）。（警方提供）

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