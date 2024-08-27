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    台南文旦大賽揭曉 王錦秀獲特等獎「文旦王」

    2024年南市文旦大賽成績今日揭曉，下營區王錦秀（左）榮獲特等獎「文旦王」。（南市農業局提供）

    2024年南市文旦大賽成績今日揭曉，下營區王錦秀（左）榮獲特等獎「文旦王」。（南市農業局提供）

    2024/08/27 19:11

    〔記者王涵平／台南報導〕2024年南市文旦大賽成績今日揭曉，下營區王錦秀榮獲特等獎「文旦王」，柑橘界權威、嘉義大學榮譽教授呂明雄表示，台南文旦透過評鑑的良性競爭，品質一年比一年更好。

    今年南市文旦大賽共有61名好手角逐，獲獎名單為，特等王錦秀；頭等李志祥、郭嘉城、郭才良、黃春枝、林静瑜；優等黃永松、王明杞、林佩璇、郭秋寶、陳從雍、陳錦霞、李國溢、吳育棠、邱君偉、李秀蘭、陳再雄、陳清田、林恒如、郭彥宏、施坤寳、陳韋志、胡文瑞、黃進丁、郭榮文。

    台南市長黃偉哲表示，台南文旦品質優良，除因風土條件配合，更要感佩農友的用心栽培與辛勞，目前全台每3顆文旦就有1顆來自台南，強力向消費者推薦台南好柚，中秋佳節送禮自用兩相宜，得獎文旦柚數量有限，想要搶購，動作一定要快。

    農業局長李建裕表示，台南文旦經過411項農藥殘留檢驗把關及具備「產銷履歷」、「有機驗證」、「臺灣農產品生產追溯」等溯源資格，競賽標準嚴謹，獲獎的台南文旦柚都是「文旦界的精品」。

    呂明雄總講評時表示，好的文旦經得起貯運，且內外在俱佳，今年參賽果品經過2週的辭水後風味最佳，相當Q彈，一般品質都甚佳。從「外觀」、「肉質風味」、「糖度」評審，外形要勻稱、不歪斜、果皮光滑、毛孔（油胞）細緻，剝開後果皮薄、果肉細緻，今年得獎之文旦果品糖度都在12度以上，入口後柔軟多汁、芳香甘甜。

    柑橘界權威、嘉義大學榮譽教授呂明雄表示，台南文旦透過評鑑的良性競爭，品質一年比一年更好。（南市農業局提供）

    柑橘界權威、嘉義大學榮譽教授呂明雄表示，台南文旦透過評鑑的良性競爭，品質一年比一年更好。（南市農業局提供）

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