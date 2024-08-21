中秋烤肉免備食材、免帶桌椅 虎頭埤虎哩輕鬆烤每人339元起

「虎哩中秋輕鬆烤」活動免採買輕鬆烤。（西拉雅戶外活動中心提供）

2024/08/21 19:46

〔記者蔡文居／台南報導〕中秋節即將到來，台南市虎頭埤風景區首度與西拉雅戶外活動中心合作，舉辦中秋烤肉套裝活動，9月14日到17日陪遊客輕鬆過中秋。台南市觀旅局主打免準備食材、免攜帶桌椅餐具，每人只要339元起，名額有限，搶到賺到，即日起開放報名。

南市觀旅局長林國華說，「虎哩中秋輕鬆烤」活動有多項活動組合方案供選擇，烤肉套餐依人數提供4到10人的超值豐富美食，前50組報名者還加贈日本生食級生蠔，戶外遊憩活動則有刺激的水彈槍對戰、太陽能船體驗、腳踏船遊湖、精選闖關活動等，有吃有玩還能欣賞明月，享受與家人團聚的好時光，每人只要339元起，採預先網路報名，即日起開放報名到9月12日。

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林國華說，民眾烤肉之餘還可以造訪鄰近台南168線的林家園藝、大坑休閒農場、留園景觀藝術、瓜瓜園地瓜生態故事館、家園咖啡、王家燻羊肉、東成醬油等景點、店家，品嘗美食及採購在地伴手禮，也有老街168民宿，歡迎來虎頭埤歡度中秋佳節。

林國華說，虎頭埤全齡式地景遊憩場完工啟用後，已成親子假日出遊好所在，今年底露營車場地也將全新完工，使喜愛露營的朋友多了一個新選擇。中秋烤肉活動後，今年也將陸續推出寵物、泳渡等精彩活動，歡迎大家密切注意台南旅遊網相關活動訊息。

中秋烤肉報名網址：https://www.beclass.com/rid=294d9ad66baca9bc34c0。

水彈槍對戰戶外遊憩活動。（西拉雅戶外活動中心提供）

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