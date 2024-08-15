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    白露中秋相距10天 斗六文旦提早8/31登場助促銷

    斗六市長林聖爵邀請大家8月31日、9月1日到斗六文旦節直接跟文旦農選購優質文旦。（記者黃淑莉攝）

    斗六市長林聖爵邀請大家8月31日、9月1日到斗六文旦節直接跟文旦農選購優質文旦。（記者黃淑莉攝）

    2024/08/15 13:38

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕今年白露是9月7日，中秋節9月17日，斗六文旦在白露左右採收，農民銷售時間緊迫，斗六文旦節提早到8月31日、9月1日2天辦理，協助文旦農銷售，斗六市長林聖爵說，凱米颱風對斗六文旦產量及品質影響不大，今年品質維持在高水準，邀請民眾來文旦節直接選購。

    斗六文旦農朱清輝指出，文旦要在處暑（8月23日）前7至10天「入漿」將甜度帶出來，這時候的文旦才算完全成熟，多數果農在處暑測果實甜度後即準備採收。

    朱清輝說，目前市售的文旦，多數是提早採收的大果，因應農曆7月祭拜用的「拜果」，品質較不穩定，吃起來口感及品質也絕對比不上下週才會採收的成熟文旦。

    林聖爵表示，斗六文旦種植面積191公頃，產量約4600公噸，根據果農反映，凱米颱風造成少量落果，並不影響產量，品質部分雖最近有午後雷陣雨，但文旦採收後要放置幾天「辭水」提高甜度，加上果農栽培技術越來越好，品質仍持續往年高水準。

    林聖爵指出，文旦是中秋節應景及送禮水果，由於今年白露到中秋只相距10天，果農銷售時間緊迫，公部門盡力協助，斗六文旦節已建立口碑，轄內優質文旦齊聚一堂，去年2天吸引3萬多人次參加，文旦銷售狀況很好，歡迎大家到現場採買。

    斗六市公所說，今年斗六文旦節活動8月28日由文旦品質評鑑打頭陣，重頭戲8月31日、9月1日在斗六膨鼠森林公園，活動內容有文旦展售、精彩節目表演等，購買文旦滿500元還可獲贈野餐墊及摸彩券。

    斗六文旦農朱清輝自產自銷雖農業資材、人工成本都漲價，但他10多年沒漲價，而且把次級果果肉做成醋、果皮做成清潔液。（記者黃淑莉攝）

    斗六文旦農朱清輝自產自銷雖農業資材、人工成本都漲價，但他10多年沒漲價，而且把次級果果肉做成醋、果皮做成清潔液。（記者黃淑莉攝）

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